Малыхин — о ценах на Алтае: «Удивился — цены такие же, как в Таиланде»

Тройной чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин (14-0) в интервью «СЭ» отметил, что отдых на Алтае — это не дешевое удовольствие.

— Ты отдыхал на Алтае, а сейчас отдых там дороже стоит, чем в том же Таиланде?

— Ну знаешь, когда мы только приехали с моей женой в Таиланд и у нас не было возможностей, мы жили на 150 тысяч рублей. Мы платили за тренировки и кушали вместе, снимали байк. Сейчас я живу на совершенно другую сумму, так как бог дал мне другие возможности. И понятно, что, приезжая на Алтай, я еду в пантовые ванны, восстанавливаюсь и живу в хорошем отеле.

Примерно цены одинаковые. На Алтае тоже недешево. В тот раз мы съездили, я был удивлен. Мы зашли в столовую, взяли котлеток, лапши, хлебушка, сало. Она [работник столовой] мне чек приносит на 6 тысяч рублей. Я на нее смотрю, думаю, она, может, нулем ошиблась. На Алтае недешево. Пантовая ванна — 2500 рублей на человека. 10 [процедур] надо сделать, считай, пантовые ванны — 25 тысяч на одного человека. Вдвоем — 50 тысяч. На жилье цены «хорошие», скажем так.

Малыхин победил Ренье де Риддера (16-2) 1 марта на One 166 в Лусаиле, Катар, и стал тройным чемпионом лиги.