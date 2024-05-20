Малыхин: «Мне все равно, кто меня вспомнит через 15 лет. Главное, чтобы мои близкие ни в чем не нуждались»

Тройной чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин (14-0) ответил главе лиги AMC Fight Nights Камилу Гаджиеву, который считает, что Малыхина из-за того, что он выступает в ONE Championship, через 10-15 лет никто не вспомнит. Об этом Малыхин сказал «СЭ».

— По мнению Камила Гаджиева, ты как боец даже лучше того же Сергея Павловича, но он считает, что лет через 15 о тебе как об одном из величайших тяжеловесов не будут вспоминать. В комментариях на него накинулись. Ты как воспринял его слова?

— Ну я, знаешь, скажу, Камил Гаджиев — это большая глыба. Для ММА это один из первых, кто делал большие бои, бои Федора, делал большие события не только для российского ММА. И у него есть своя точка зрения, с которой, в принципе, кто-то согласен, кто-то нет. И если честно, мне все равно, кто вспомнит меня через 10 лет. Мне вот на это все равно, кто меня вспомнит.

Моя главная задача в ММА — заработать столько денег, чтобы моя жена, моя мама, мой папа, родители моей «сладкой» [жены] ни в чем не нуждались, чтобы мой сын мог выучить английский язык, чтобы он мог заниматься спортом, чтобы я мог жить достойной жизнью, чтобы я мог помогать молодым бойцам. Вот это моя задача. А будут ли помнить меня через 10-15 лет? Кто-то вспомнит, кто-то не вспомнит.

Малыхин победил Ренье де Риддера (16-2) 1 марта на One 166 в Лусаиле, Катаре, и стал тройным чемпионом лиги.