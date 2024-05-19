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Сегодня, 06:24

Боец ACA Резников рассказал, почему решил драться с Коковым

Руслан Минаев
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Боец ACA Артем Резников поделился мнением о своем сопернике Мухамеде Кокове.

«Я выбрал его, потому что он хороший боец. Асланбек Бадаев прислал мне три имени. Я отказался выбирать, ответив, что буду драться с кем поставят. В списке были Александр Матмуратов, Хакран Диас и Мухамед Коков. С Хакраном желания драться вообще не было, он много боев проиграл», — цитирует Резникова MMA.Metaratings.ru.

Резников и Коков проведут бой 28 июня в Сочи.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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