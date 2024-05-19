UFC Fight Night 241: Мерфи победил Барбозу и другие результаты турнира

В UFC Apex в Парадайсе, США, завершился турнир UFC Fight Night 241, в главном бою которого Лерон Мерфи (14-0) победил Эдсона Барбозу (24-12) единогласным решением судей (49-46, 50-45, 50-45). Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Полулегкий вес: Лерон Мерфи (Англия) победил Эдсона Барбозу (Бразилия) — Единогласное решение судей (49-46, 50-45, 50-45).

Полусредний вес: Каос Уильямс (США) победил Карлстон Харриса (Гайана) — KO, 1-й раунд.

Полусредний вес: Темба Горимбо (Зимбабве) победил Рамиза Брахимаджа (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Легчайший вес: Адриан Янес (США) победил Винисиуса Сальвадора (Бразилия) — TKO, 1-й раунд.

Минимальный вес: Анжела Хилл (США) победила Луану Пиньейру (Бразилия) — Сабмишн, 2-й раунд.

Предварительные бои:

Легкий вес: Том Нолан (Австралия) победил Виктора Мартинеса (США) — TKO, 1-й раунд.

Полутяжелый вес: Омар Си (Франция) победил Туко Токкоса (Англия) — Сабмишн, 1-й раунд.

Легчайший вес: Мелисса Гатто (Бразилия) победила Тамирес Видаль (Бразилия) — TKO, 3-й раунд.

Средний вес: Абусупьян Магомедов (Россия) победил Уорли Алвеса (Бразилия) — Единогласное решение судей (30-26, 30-26, 30-26).

Минимальный вес: Ариан Карнелосси (Бразилия) победила Пьеру Родригес (Венесуэла) — Дисквалификация (удар головой), 2-й раунд.

Легчайший вес: Алатенг Хейли (Китай) победила Клейдсон Родригес (Бразилия) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28).

Минимальный вес: Ванесса Демопулос (США) победила Эмили Дюкот (Бразилия) — Раздельное решение судей (28-29, 29-28, 29-28).