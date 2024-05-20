Камил Гаджиев озвучил гонорары за схватку между Бадаевым и Сульяновым

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что высылает контракты на схватку по джиу-джитсу вице-президенту ACA Асланбеку Бадаеву и главе Hardcore FC Анатолию Сульянову.

«Завтра от меня, друзья, во вторник, уйдут два контракта, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — В каждом из контрактов будет сумма 15 миллионов рублей на схватку по грэпплингу Submission Only. Я не могу сделать бой в июне, как говорит Асланбек, но я думаю, что, если Асланбек увидит подписанный Анатолием контракт и Анатолий увидит подписанный Асланбеком контракт, например, на схватку в сентябре, оба согласятся подождать. Если в течение недели или двух контракты не будут подписаны одним из спортсменов, то я больше к этой истории не возвращаюсь, потому что я считаю, что 15 миллионов — по-своему беспрецедентные деньги, как бы сильно медийно ребята ни «весили».

Могут соглашаться, могут нет. Причины могут быть разные. Здоровье, занятость и так далее. Но мы в конце концов должны услышать ответ, чтобы эту тему больше не мусолить. Если кто-то не подписывает, схватки нет, я прошу больше на эту тему никого не выражаться. Видит бог, что я этого хотел».

Сульянов вызвал Бадаева на схватку, но затем стал уклоняться. Позже он назвал сумму 30 миллионов рублей, которую хотел бы получить за встречу с Бадаевым.