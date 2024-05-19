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Сегодня, 01:22

Магомедов победил Алвеса на UFC Vegas 92

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боец Абусупьян Магомедов одержал победу на турнире UFC Vegas 92. Судейским решением он победил бразильца Варлея Алвес.

Бой длился все три раунда. Судьи единогласно отдали победу Магомедову — 30-26, 30-26, 30-26.

Теперь у 33-летнего Магомедова 26 побед и 6 поражений за карьеру. У 33-летнего Алвеса теперь 14 побед и 8 поражений.

В главном событии вечера смешанных единоборств в Лас-Вегасе подерутся представители полусреднего веса — англичанин Лерон Мерфи и бразилец Эдсон Барбоза.

Эдсон Барбоза. UFC Fight Night: время начала и кард турнира 18 мая

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