Шишкин победил Осконбаева в главном бою OPEN FC 42 и стал чемпионом легчайшего веса

Россиянин Сергей Шишкин единогласным решением победил Мыктыбека Осконбаева и стал новым чемпионом лиги в легчайшем весе.

Бойцы возглавили турнир OPEN FC 42 совместно с промоушеном JFC Pride, который проходил 18 мая в Самаре.

Теперь на счету 21-летнего Шишкина 5 побед и 0 поражений.

В со-главном событии вечера Мухибшо Гулобов победил Амина Гасимова техническим нокаутом в первом раунде и стал новым временным чемпионом лиги в полулегком весе.