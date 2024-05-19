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Сегодня, 13:22

Шишкин победил Осконбаева в главном бою OPEN FC 42 и стал чемпионом легчайшего веса

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Россиянин Сергей Шишкин единогласным решением победил Мыктыбека Осконбаева и стал новым чемпионом лиги в легчайшем весе.

Бойцы возглавили турнир OPEN FC 42 совместно с промоушеном JFC Pride, который проходил 18 мая в Самаре.

Теперь на счету 21-летнего Шишкина 5 побед и 0 поражений.

В со-главном событии вечера Мухибшо Гулобов победил Амина Гасимова техническим нокаутом в первом раунде и стал новым временным чемпионом лиги в полулегком весе.

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