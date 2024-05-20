Турнир UFC 302, в главном событии которого Ислам Махачев встретится с Дастином Порье, пройдет в ночь на 2 июня в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Для Махачева бой против Порье станет третьей защитой титула в легком дивизионе.

Турнир UFC 302 в Нью-Джерси начнется 2 июня в 02.00 по московскому времени, поединок Ислама Махачева и Дастина Порье должен стартовать ориентировочно в 6:00 утра. Прямая трансляция турнира пройдет на телеканале «Матч ТВ».

Весь турнир UFC 302 можно будет посмотреть по платной подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. В прямом эфире и бесплатно поединки вечера ММА также покажут на каналах «Матч ТВ» и «Матч Боец».

В матч-центре «СЭ» можно следить за формальными событиями и результатами поединков UFC 302. Там же можно ознакомиться со статистикой, биографией и другой основной информацией о бойцах.

Махачев — чемпион UFC в легком весе. Россиянин завоевал пояс после победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой в октябре 2022 года. В феврале и октябре 2023 года дагестанский боец провел две защиты — против поднимавшегося в его дивизион чемпиона в полулегком весе австралийца Алекса Волкановски. Рекорд 32-летнего Махачева — 25-1 в ММА, в UFC — 14-1. Ислам — первый в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории (p4p).

Порье был временным чемпионом UFC: в апреле 2019-го он победил Макса Холлоуэя решением судей. Для Порье поединок с Махачевым станет третьей попыткой завоевать неоспоримый титул в легком дивизионе. В сентябре 2019-го Порье проиграл Хабибу Нурмагомедову, а в декабре 2021-го — Чарльзу Оливейре. Оба раза соперники финишировали Дастина удушением сзади.