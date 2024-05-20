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Сегодня, 12:32

Малыхин — о том, почему уехал из Таиланда: «Соскучился по своей родине России»

Давид Хачатрян
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Тройной чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин (14-0) в интервью «СЭ» рассказал, что не знает, вернется ли жить снова в Таиланд.

— А почему ты решил продать свою S-ку [Mercedes] в Таиланде? И тем более дешевле даже на 3 миллиона?

— Да, ты хорошо подкован. Видишь, потому что, во-первых, долго сейчас нас не будет в Таиланде. Мы вот улетели, сейчас я хочу побыть на своей родине — в России. Я очень соскучился по своей стране, по своим людям. И в Таиланде быстро все сгнивает. Там большая влажность. И если оставить там машину на полгода, она просто придет в негодность. Потому что мой друг сейчас улетел буквально на месяц, и машина чуть-чуть постояла. Мы поехали ее проверять, открыли, а ее плесень всю внутри съела. Я обалдел, когда это увидел! И так машину толком не смогли восстановить. И непонятно сейчас, вернемся ли мы в Таиланд.

Сейчас бой будет в Америке. И все-таки я соскучился по своей родине. Хочу больше времени проводить с родителями, с бабушками. Пока что на данный момент с моей семьей мы решили, что Таиланд дал нам много, дал много знакомых, дал много возможностей, но пришло время что-то поменять.

Малыхин победил Ренье де Риддера (16-2) 1 марта на One 166 в Лусаиле, Катар, и стал тройным чемпионом лиги.

Анатолий Малыхин
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