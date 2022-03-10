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Сегодня, 16:10

Али Абдель-Азиз назвал Канело трусом

Али Абдель-Азиз призвал Канело принять вызов Камару Усмана
Давид Хачатрян

Менеджер Камару Усмана Али Абдель-Азиз назвал боксеров «немного трусливыми», а также призвал абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (57-1) принять вызов Усмана.

«Камару не вызывал на бой Джейка или Логана Пола, — сказал Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу The Schmo. — Вы должны уважать Камару. Он вызвал этого труса Канело. По правде говоря, все эти боксеры немного трусливые, потому что они не идут в ММА, не дерутся на улицах. Они хотят лишь драться на ринге по своим правилам. Знаете что? Если они не хотят идти в наш спорт, тогда им не надо называть себя бойцами. Канело, если хочешь войну, то Камару даст тебе ее».

Ранее Канело говорил, что в будущем готов подраться с Усманом. «Может быть, я подерусь с Усманом, почему бы и нет? Мой тренер сказал мне об этом [желании Усмана побоксировать с Канело]. Сейчас я об этом не думаю. Сперва я должен оставить большое наследие в боксе, а уж потом мы поговорим об этом бое», — сказал Канело в интервью The MMA Hour.

Следующий бой Канело проведет против россиянина, чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (19-0). Поединок состоится 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.

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