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Резников: «Шлеменко не хочет проигрывать в принципиальных боях»

Алина Савинова
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Боец ACA Артем Резников оценил шансы на проведение своего поединка с Александром Шлеменко.

«Все зависит от него. Я уверен, что ему за бой дадут хороший гонорар. Осталось только согласиться. Его не обделят деньгами в ACA. Возможно, дадут даже больший гонорар, чем в RCC. Он не хочет проигрывать в принципиальных боях. Он не принимает принципиальные бои. Чтобы над ним не потешались, не хочет рисковать. Если же он проиграет американцу никому до этого не будет дела», — цитирует Резникова MMA.Metaratings.ru.

На счету 32-летнего Резникова 24 победы и 7 поражений в ММА. 39-летний Шлеменко за карьеру одержал 63 победы, потерпел 15 поражений, один его бой завершился ничьей, а еще один был признан несостоявшимся.

Источник: Metaratings.ru.
Александр Шлеменко
Артем Резников
ММА
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