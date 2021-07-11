Макгрегору потребуется операция после поражения в бою с Порье

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что ирландец Конор Макгрегор перенесет операцию после поражения техническим нокаутом Дастину Порье в главном бою вечера UFC 264.

«Есть ли у нас подтверждение перелома Конора? Утром его ждет операция. Я не знаю, сколько времени Макгрегор проведет вне спорта», — сказал Уайт на послематчевой пресс-конференции.

В самом конце первого раунда Порье сбил ирландца левым кроссом и тот на отшаге сломал лодыжку.

Это был третий поединок между бойцами. Теперь счет стал 2-1 в пользу Порье.

У Макгрегора в ММА 22 победы и 6 поражений. На счету Порье — 28 побед, 6 поражений, 1 результат боя был признан несостоявшимся.