Бокс/ММА
Порье – Макгрегор
Новости
Статьи Все материалы
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    Порье – Макгрегор

Макгрегору потребуется операция после поражения в бою с Порье

08:45
Конор Макгрегор. Фото USA Today Sports
Конор Макгрегор. Фото USA Today Sports
Теги:

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что ирландец Конор Макгрегор перенесет операцию после поражения техническим нокаутом Дастину Порье в главном бою вечера UFC 264.

«Есть ли у нас подтверждение перелома Конора? Утром его ждет операция. Я не знаю, сколько времени Макгрегор проведет вне спорта», — сказал Уайт на послематчевой пресс-конференции.

В самом конце первого раунда Порье сбил ирландца левым кроссом и тот на отшаге сломал лодыжку.

Это был третий поединок между бойцами. Теперь счет стал 2-1 в пользу Порье.

У Макгрегора в ММА 22 победы и 6 поражений. На счету Порье — 28 побед, 6 поражений, 1 результат боя был признан несостоявшимся.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Порье – Макгрегор: главный бой UFC 264, новости, обзор, видео, прямая трансляция, реакция

Читайте также

Опубликовано видео травмы Макгрегора в бою с Порье
Макгрегор оступился в первом раунде боя с Порье и сломал голеностоп
Джон Джонс высказался о поражении Конора Макгрегора в главном бою UFC 264
Эмоции Конора Макгрегора после перелома ноги в бою с Порье
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
2
Офсайд