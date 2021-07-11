Президент UFC Дана Уайт поделился данными о количестве проданных трансляций на турнир UFC 264.

«Точно знаю, что к 20-00 сегодняшнего дня мы продали 1,2 млн PPV (платные просмотры). И это только в США. На данный момент точно не скажу, но предполагаю, мы где-то между 1,7 и 1,8 млн PPV. Сейчас я уже не могу так открыто об этом говорить, потому что мы теперь публичная компания [вышли на биржу]», — сказал Уайт на пресс-конференции.

В главном бою UFC 264 Дастин Порье победил Конора Макгрегора техническим нокаутом. В конце первого раунда ирланцев оступился и сломал голеностоп.