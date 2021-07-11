Тони Фергюсон отреагировал на поражение Конора Макгрегора в главном бою UFC 264
08:40
Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон отреагировал на поражение ирландца Конора Макгрегора от американца Дастина Порье в главном поединке UFC 264.
«Не повезло, дерьмо случается. Конор, ты поправишься», — написал Фергюсон в Twitter.
Бой завершился после первого раунда победой Порье после того, как Макгрегор сломал голеностоп. Ирландец потерял равновесие и оступился.
Это был третий поединок между бойцами. Теперь счет стал 2-1 в пользу Порье.
У Макгрегора в ММА 22 победы и 6 поражений. На счету Порье — 28 побед, 6 поражений, 1 результат боя был признан несостоявшимся.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/TonyFergusonXT/status/1414080366365659138
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