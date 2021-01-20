Конор Макгрегор и Дастин Порье проведут бой-реванш — поединок ирландского и американского бойцов в легком весе станет главным событием турнира UFC 257.

Вечер единоборств пройдет в ОАЭ в ночь на воскресенье, 24 января, по московскому времени. Турнир примет «Бойцовский остров» — арена около Абу-Даби на острове Яс.

Бои раннего предварительного карда стартуют в 2.15 24 января (мск), предварительного карда — 4.00, а основного карда — в 6.00.

Главный бой UFC 257 между Макгрегором и Порье начнется ориентировочно в промежутке между 8.00 и 8.30 24 января по московскому времени.

Макгрегор является фаворитом в бое с Порье, на победу ирландца дают коэффициент 1,35, а на американца — 3,20.

Два главных боя турнира UFC 257 в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию шоу на «Бойцовском острове» с боем между Макгрегором и Порье.

32-летний Макгрегор имеет рекорд 22-4, ирландец — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе.

32-летний Порье (также фамилия бойца пишется как Пуарье) имеет рекорд 26-6, еще один поединок был признан несостоявшимся, американец был временным чемпионом в легком весе.

В последний раз Макгрегор выходил в октагон 18 января 2020 года и за 40 секунд нокаутировал Дональда Серроне. Порье в 2020-м тоже получил один бой — 27 июня он единогласным решением судей в зрелищном поединке победил Дэна Хукера.