Международная федерация санного спорта полностью сняла запрет на участие россиян в соревнованиях. Можно радоваться?

И когда ждать оправдания остальных наших спортсменов?

После 24 февраля международные спортивные федерации друг за другом начали запрещать россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Не стала исключением и Международная федерация санного спорта (FIL). 2 марта ее исполком принял решение временно отстранить российских спортсменов плюс запретить России принимать международные турниры, а представителям страны — работать в составе рабочих комиссий FIL.

Кто оправдал и почему?

Спустя 20 дней Федерация санного спорта России (ФССР) подала апелляцию в Арбитражный суд FIL — внутренний орган международной федерации по разрешению споров. В его состав входят: Бен Хеймейер из Нидерландов — он глава, его заместитель — итальянец Ричард Мозер, члены суда — австриец Михаэль Беловски, американец Эрин Уоррен и россиянин Геннадий Родионов. Последний, правда, временно отстранен от занимаемой должности. И вот такая интернациональная компания приняла сенсационное решение: полностью снять бан с российских спортсменов и ФССР.

По итогам проведенных 7 апреля слушаний арбитры постановили, что резолюция исполкома FIL отменяется в части запрета России принимать мероприятия под эгидой международной федерации; отстранения всех российских спортсменов, тренеров и официальных лиц от участия в соревнованиях, проводимых FIL; приостановления полномочий россиян, занимавших посты в различных комиссиях и комитетах федерации. Все процессуальные расходы по слушаниям были возложены на FIL.

В решении Арбитражного суда FIL сообщается, что Международная федерация санного спорта, согласно уставу организации, не имела оснований для вынесения санкций по отношению к Федерации санного спорта России.

Арбитры отметили, что санкции, принятые против российских спортсменов, тренеров, официальных лиц и россиян, входящих в комиссии и рабочие группы международной федерации, были основаны только на их гражданстве и являются проявлением запрещенной политической дискриминации. Арбитры констатировали, что пункт 1.6.2 устава FIL запрещает политическую, расистскую, религиозную или любую другую дискриминацию по отношению к своим членам.

— Олимпийский комитет России полностью поддерживает решение Арбитражного суда Международной федерации санного спорта, — говорится в комментарии ОКР по поводу вердикта. — Арбитражный суд FIL ясно и недвусмысленно постановил, что решение Исполкома международной федерации было продиктовано исключительно политическими мотивами и не имело правовых оснований для принятия. Кроме того, арбитраж указал, что Исполком FIL вышел за пределы своей компетенции, применяя указанные санкции в отношении Федерации санного спорта России и российских спортсменов, которые не совершали никаких дисциплинарных и иных нарушений... Надеемся, что вынесенное 7 апреля 2022 года решение Арбитражного суда FIL станет важным прецедентом и ориентиром при рассмотрении апелляций на решения других международных спортивных организаций.

Выходит, справедливость восторжествовала?

Казалось бы, это абсолютная победа. И первая сигнальная ласточка для остальных международных федераций. Теперь эстафету примут другие. Однако, увы, есть опасения, что радоваться очень рано.

Арбитражный суд FIL — лишь первая ступенька судебной лестницы. И на ней при рассмотрении вопросов опираются исключительно на Устав FIL. Согласно которому бан россиян действительно не имеет никаких юридических оснований. Но уставы уставами, а есть еще политика. Если FIL даст России зеленый свет, западные СМИ в нынешних реалиях могут отнестись к этому очень враждебно. И боссы санного спорта прекрасно это понимают.

Исполнительный директор ФССР Станислав Тюрин сообщил ТАСС, что уже в пятницу, спустя всего сутки после решения арбитражного суда, состоится экстраординарный конгресс FIL.

— В повестке конгресса два вопроса, — объяснил Тюрин. — Это полное исключение ФССР из FIL и исключение Наталии Гарт из исполкома международной федерации. Мы считаем, что внеочередной конгресс неправомочен рассматривать такие вопросы. Если будет принято решение против нас, то мы опять будем обращаться либо в Арбитражный суд FIL, либо в CAS. Мы продолжаем настаивать на соблюдении устава международной федерации.

То есть уже к вечеру пятницы или в субботу утром нас может ждать шквал печальных новостей. Очевидно, что сегодняшним решением точка в истории поставлена не будет. Не исключено, что конгресс примет неутешительное решение. Иначе зачем им собираться в экстраординарном порядке? И тогда ФССР пойдет по второму кругу. Сначала все тот Арбитражный суд FIL, потом — CAS. И вот если Спортивный арбитражный суд встанет на сторону России — это будет реальным ощутимым сдвигом. Но, судя по опыту других наших спортивных федераций, шансы на это сейчас достаточно зыбки. Хотя положительные преценденты с восстановлением прав российских спортсменов сейчас очень нужны.