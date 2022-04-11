Международная федерация готова поменять устав, только чтобы не допустить на старт саночников из России

Международная федерация санного спорта оказалась в непонятной ситуации после того, как ее собственный Арбитражный суд на прошлой неделе отменил все ограничения в отношении российских спортсменов.

Свой арбитраж (или какой-то иной орган для разрешения споров) сейчас есть во многих международных федерациях. Главная задача таких структур — решать оперативные вопросы внутри своего вида спорта, не доводя их до Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. При этом независимость таких инстанций от остальной федерации нередко ставили под сомнение, в том числе и россияне. Мол, теоретически арбитры там, конечно, ни от кого не зависят, но где они получают зарплату? Не в федерации ли?

Однако в санях сейчас случился открытый конфликт. Свой собственный суд Международной федерации санного спорта (FIL) в пятницу, 8 апреля, признал незаконными санкции в отношении спортсменов и чиновников из РФ, постановив, что никаких юридических оснований для их применения не существует. По решению суда, все наши атлеты могут выступать на любых соревнованиях без ограничений, так как спорт вне политики. Однако FIL смириться с этим не может. И теперь ищет пути, как все-таки оставить российских саночников вне турниров.

Исполком настаивает на соблюдении незаконных санкций

Исполком FIL провел внеочередное заседание. Причина звучит так (далее цитата из пресс-релиза): «Нужно проверить какие санкции в отношении Федерации санного спорта России могут быть применены с юридической точки зрения, учитывая «политическую нейтральность», прописанную в уставе FIL». Собирать исполком, чтобы придумать, как обойти собственный устав — это, конечно, шедевр.

Далее исполком FIL решил, что, несмотря на то, что санкции признаны судом незаконными, он все равно считает целесообразными такие меры, как:

— запрет на проведение соревнований на территории России;

— запрет для всех российских спортсменов, чиновников и официальных лиц на участие в соревнованиях под эгидой FIL;

— приостановление членства всех представителей РФ в комиссиях и рабочих группах FIL.

То есть, по сути, исполком настаивает на применении санкций, которые уже отменены собственным судом федерации. Чтобы сделать нынешнее положение вещей законным, международная федерация собирается поменять свой устав. Это будет осуществимо только на ближайшем конгрессе FIL, который состоится 18-19 июня в Риге. Чтобы внести изменения, нужно получить две трети голосов делегатов. И тогда, прописав устав по-новому, федерация обезопасит себя от любых исков.

Роман Репилов. Фото Global Look Press

Саночники идут по пути МОК

Как и писал ранее «СЭ», радоваться победе в арбитраже FIL было преждевременно. Очевидно, что новый устав федерации составят так, что отстранение россиян станет отвечать саночному закону. И ни один суд тут не найдет никаких аргументов. Вполне вероятно, что две трети делегатов за этот новый устав проголосуют. Союзников внутри санного мира у нас не так много.

Все это очень напоминает историю с Международным олимпийским комитетом и CAS перед зимними Играми-2018 в Пхенчхане. Тогда суд оправдал 28 наших спортсменов, которых хотели дисквалифицировать на основании обвинений бывшего директора Московской лаборатории Григория Родченкова. CAS не нашел убедительных доказательств вины россиян, в числе которых — настоящие звезды, например, Александр Легков или Ольга Фаткулина. Со спортсменов сняли пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах, а также вернули в общей сложности девять медалей ОИ-2014 в Сочи.

Для МОК это стало тяжелейшим поражением. Президент Томас Бах тогда сразу заговорил о том, что CAS необходимо реформировать. А также выражал сомнения в объективности коллегии арбитров, в числе которых присутствовал Михаэль Гайстлингер — австрийский профессор, имеющий давние связи с Россией.

История с МОК особо ничем не закончилась. CAS по-прежнему работает независимо, спортсмены выступают, Гайстлингер — заслуженный арбитр. Правда, дела с участием россиян ему больше не доверяют.