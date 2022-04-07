«Это противоречит Олимпийской Хартии». Впервые большая спортивная организация осудила отстранение спортсменов из России

Всемирная ассоциация олимпийцев заявила, что спортивные организации должны противостоять любому политическому или государственному вмешательству.

Исполнительный комитет Всемирной ассоциации олимпийцев (WOA), объединяющей более 100 тысяч спортсменов из 143 стран, неожиданно выступил против отстранения от соревнований спортсменов из России. Это было сделано несмотря на то, что WOA является структурой, ассоциированной с МОК, который до сих пор занимал очень жесткую позицию в отношении допуска россиян на международные старты. Помимо всего прочего, глава ассоциации француз Жоэль Бузу является генеральным секретарем Международной федерации современного пятиборья — структуры, одной из первых забанившей представителей нашей страны. Тем не менее, исполком WOA не побоялся пойти против течения и констатировал, что нынешняя антироссийская истерия в мировом спорте противоречит принципам олимпизма.

Каждый должен иметь возможность заниматься спортом

«Исполнительный комитет WOA отмечает, что основные принципы олимпизма, изложенные в статьях 4 и 6 Олимпийской хартии, должны всегда соблюдаться и что право олимпийцев и спортсменов как отдельных лиц на участие в спортивных мероприятиях должно поддерживаться и поощряться, — говорится в заявлении Всемирной ассоциации олимпийцев. — Это перекликается с «Декларацией о поддержке Олимпийской хартии», подписанной олимпийцами со всех пяти континентов на Всемирном форуме олимпийцев в 2015 году. В этом документе говорится о необходимости «противостоять любому политическому или государственному вмешательству в автономию спортивных организаций, которое может помешать спортсмену в реализации своего права участвовать в Олимпийских играх или других крупных спортивных мероприятиях, которые также олицетворяют олимпийский дух».

Жоэль Бузу. Фото Global Look Press

В статье 4 Хартии МОК говорится о том, что «занятия спортом — одно из прав человека». «Каждый должен иметь возможность заниматься спортом, не подвергаясь никакой дискриминации, в духе Олимпизма, что подразумевает взаимопонимание в духе дружбы, солидарности и честной игры», — отмечается в статье 4. «Должно быть обеспечено в отсутствие какой-либо формы дискриминации — расового, языкового, религиозного, политического характера, по признаку цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, наличия иного мнения, национального или социального происхождения, обладания собственностью, рождения или иного статуса», — гласит статья 6 главного олимпийского документа.

«Исполнительный комитет WOA понимает и уважает рекомендацию МОК, в которой говорится, что «в целях защиты глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий рекомендовано не приглашать или не допускать участия российских и белорусских спортсменов и официальных лиц», — отмечается в заявлении, подписанном Жоэлем Бузу. — Тем не менее, WOA твердо убеждена, что решения, участвовать в соревнованиях или нет, должны приниматься каждым отдельным спортсменом и основываться на фундаментальных принципах Олимпийской хартии».

Изменится ли подход МОК?

Всемирная ассоциация олимпийцев основана в 1995 году. В ее состав входят 143 национальные ассоциации олимпийцев и более 100 тысяч олимпийцев по всему миру. Форум этой организации в 2015 году проходил в Москве. Реальной властью в спорте ассоциация не обладает и является во многом декларативной, тем не менее отметилась в последние годы рядом громких инициатив. Там именно WOA присваивает всем участникам Олимпиад титул OLY (как DR для докторов наук) — вы наверняка видели это сокращение в профилях известных спортсменов в соцсетях. Кроме того, в ходе допингового скандала вокруг России Ассоциация неоднократно выступала за защиту прав чистых спортсменов, независимо от их национальности.

Были у WOA и странные инициативы. Так в 2018 году предложение этой организации чипировать спортсменов ради более эффективной борьбы с допингом вызвало скандал в мире спорта и не было поддержано ни в МОК, ни в ВАДА. Тем не менее, Всемирная ассоциация олимпийцев — это вполне реальная и достаточно известная структура в спортивном сообществе и то, что она сейчас выступила против дискриминации россиян международными федерациями — очень важный и обнадеживающий момент. Хотя навряд ли он знаменует изменение подхода МОК, Европейского олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета, которые пока намерены не допускать до соревнований даже детей и инвалидов из России.

В данный момент практически все международные федерации так или иначе выполнили рекомендацию МОК по бану российских спортсменов. В нейтральном статусе наши атлеты допускаются к выступлениям только в теннисе, шахматах, дзюдо и сумо. В автоспорте россияне до выхода на старт должны подписать специальную политическую декларацию. А в фехтовании сборная России добровольно отказалась от выступления за границей, при этом пригласив иностранцев на российские старты. Олимпийский комитет России, семь национальных федераций, семь спортсменов и двое судей подали апелляции на отстранение россиян в Спортивный арбитражный суд, однако сроки рассмотрения этих исков пока неизвестны.