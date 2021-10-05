Ошибка пилотирования или преступная халатность? Почему на Олимпиаде-2010 в Ванкувере погиб грузинский саночник

История Нодара Кумариташвили, чья жизнь трагически оборвалась в 2010 году на олимпийской трассе в канадском Уистлере.

Бакуриани — маленький поселок, расположенный высоко в горах в самом сердце Грузии. Этот горнолыжный курорт спрятался на северном склоне Триалетского хребта. Кристально чистый воздух высоких гор, густые леса и вид на горы Цхрацкаро привлекают сюда гостей в течение всех сезонов. Бакуриани является одним из самых известных горных курортов в Грузии. Его климат и рельеф идеально подходят для зимних видов спорта. В советское время здесь располагалась база подготовки сборной СССР.

Правда, иногда Додо Кумариташвили чувствует, что устала от этого места. Почти каждую неделю она уезжает в Тбилиси, чтобы повидаться с дочкой и внуками. Сын Додо, Нодар, скончался больше десяти лет назад. Но первые несколько лет она никак не могла свыкнуться с этим. Приходя домой, она часто повторяла: «Я дома, сынок». А потом начинала готовить.

Его любимые блюда — мясо или фруктовый пирог. Но только не суп. Он его терпеть не мог. Когда она заканчивала готовку, то приносила еду в комнату сына, которая до сих не изменилась: фотографии, постеры на стенах и повсюду развешанные медали. Она оставляла тарелки на столе и уходила... А через пару часов возвращалась, забирала нетронутую еду и раздавала ее соседям.

21-летний Нодар Кумариташвили погиб во время соревнований на Олимпийских играх 12 февраля 2010 года в Ванкувере. Во время спуска по трассе он потерял контроль, вылетел из своих саней за пределы желоба и врезался в железное ограждение. Его срочно доставили в больницу, но спасти спортсмена не удалось.

Эта трагедия потрясла спортивный мир. Она заставила организаторов Игр в Ванкувере изменить схему прохождения трассы. И также заставила проектировщиков санно-бобслейной трассы в Сочи для Игр 2014 года пересмотреть свои планы.

С момента той трагедии прошло уже больше 10 лет. Но боль в семье Кумариташвили не утихла до сих пор. Хотя в свое время Международный олимпийский комитет постарался сделать так, чтобы гибель спортсмена не стала большой новостью и не отвернула зрителей от просмотра Игр в Канаде.

Но в Бакуриани об этом не забудут никогда. Додо Кумариташвили часто сидит рядом с дверью в комнату своего сына и смотрит на нее. Все тихо. Дом будто замер. «С тех пор я стала плохо спать. Мне прописали таблетки, чтобы я могла просто заснуть», — говорит безутешная мать. Додо дважды пыталась покончить с собой. Но сейчас она смирилась и приняла свою судьбу.

«Я ни на минуту не прекращаю думать о той трагедии. Я стала совсем другим человеком. Прошлая я навсегда ушла вместе с моим сыном. Заставляю себя улыбаться и смеяться. А если что-то хорошее происходит, то я возвращаюсь домой и рассказываю об этом Нодару. Моему сыночку», — признавалась Додо Кумариташвили в редком интервью New York Times.

Одно мгновение

Леван Гурешидзе помнит, какое счастье испытывал за пару минут до старта своего друга. Он сам только что завершил свой пробный спуск на трассе в Уистлере. Через пару часов должна состояться официальная церемония открытия зимних Олимпийских игр. А Нодар, с которым они дружат с детства, вот-вот должен закончить свою попытку.

Гурешидзе ждал Кумариташвили на финише. Когда Нодар успешно прошел 13-й поворот, который среди спортсменов получил говорящее прозвище «50 на 50» из-за своей сложности и высоких шансов ошибиться в нем, Гурешидзе облегченно выдохнул и отвлекся на секунду, отвернувшись в другую сторону. А затем он услышал странный звук.

Вокруг трассы началась какая-то суета. Гурешидзе стал вглядываться, но нигде не мог рассмотреть Нодара или его саней. Затем он посмотрел на большой экран и пошатнулся: трансляция была прекращена...

Гурешидзе помчался наверх. Через несколько мгновений он увидел, как Нодар лежит на спине за пределами трассы. Одна его нога была вывернута в естественном положении, другая — прижата к стене. Он не двигался.

Леван постарался подойти поближе. Но его остановили. Нодару уже пытались оказать экстренную помощь. Люди, стоящие рядом, плакали. Гурешидзе пытался прорваться к другу, но его смогли удержать.

После трагедии грузинская делегация в Ванкувере рассматривала вариант снятия с соревнований. Однако было принято решение остаться. На церемонию открытия XXI зимних Олимпийских игр все грузинские атлеты вышли в черных траурных повязках, а собравшиеся на стадионе зрители почтили память Кумариташвили минутой молчания.

Сборная Грузии на церемонии открытия Олимпийских игр. Фото Getty Images

Тогдашний президент МОК Жак Рогге заявил: «Все наши мысли сейчас с семьей, друзьями и коллегами Нодара. Вся олимпийская семья потрясена этой трагедией, которая омрачила первый день Игр».

Смерть Кумариташвили стала первой гибелью спортсмена на зимних Олимпийских играх с 1992 года. В Альбервиле во время тренировочного спуска в соревнованиях на скорость (спид-скиинг) погиб швейцарец Николя Боташе.

Когда грузинская делегация появилась на арене с траурными повязками, то ее встретили овацией. Правда, Гурешидзе в той колонне не было. «Многие говорят, что он должен был продолжить соревнования и выиграть их в честь Нодара, — говорит Инесса Гурешидзе, мать Левана. — Но для нас, грузин, дружба превыше всего, превыше спорта и славы. Он не мог участвовать в заездах, когда у него перед глазами все время стоял погибший Нодар».

Он снялся с соревнований. Через пару дней улетел из Ванкувера во Франкфурт. Затем отправился из Франкфурта в Мюнхен. А потом — из Мюнхена в Тбилиси. Две ночи он практически не спал.

Казалось, все жители Бакуриани пришли встретить его. Когда Додо увидела Гурешидзе, то бросилась со слезами ему на шею: «Где Нодар?» Леван повернул голову в сторону самолета и только кивнул. Он пролетел больше 10 тысяч километров вместе с телом своего друга, которое лежало в гробу...

«По телевизору объявили, что в пять часов утра начинается трансляция, и я говорю жене: «Давай поспим, в пять часов встанем, посмотрим». И весь Бакуриани ночью стоял возле моего дома два часа, никто не хотел зайти. Кто тебе скажет, что сын умер? Два часа стояли во дворе. Потом заходит врач — без всякого стука. И жена говорит: «Я врача не вызывала, в чем дело?» Я сразу понял. Я почувствовал, что мой Нодар уже... все», — вспоминал трагическую ночь Давид Кумариташвили в интервью BBC.

Сестра Нодара Мари и отец Давид Кумариташвили. Фото Globe and Mail

Путь на Олимпиаду

Они дружили с самого детства. С двух лет почти всегда были вместе. Детский сад, школа... Гурешидзе всегда был более активным и задорным. Нодар — спокойным и рассудительным. Они оба любили кататься на лыжах. Но санный спорт был в их крови.

Их отцы соревновались в советское время. Феликс, дядя Нодара, также был одним из лучших саночников и тренером национальной команды. Отец Феликса, Алеко, считается человеком, который вообще познакомил Грузию с этим видом спорта.

Кумариташвили и Гурешидзе прекрасно знали эти истории. Как и знали о том, что их ждет сложный путь. Олимпийский комитет Грузии никогда особо не интересовался санным спортом, так что финансирование было очень скромным. К тому же в стране не было нормальной трассы.

Молодым людям везло, если удавалось потренироваться в Австрии или Германии. «Это путешествие длилось несколько дней. Мы ехали через Турцию в Грецию, оттуда — в Италию, а потом — в Австрию или Германию. А затем обратно тем же путем», — вспоминал Гурешидзе.

Но они не отказывались от своей мечты. В 2006 году они видели, как россиянин Альберт Демченко взял серебро на Играх в Турине. Он был для них примером для подражания и заставил лишь утвердиться в своей мечте.

Кумариташвили первым завоевал право выступить на Олимпиаде в Турине. Позже свой шанс получил и Гурешидзе. «Он был так счастлив, — говорит Леван. — Мы должны были сделать это вместе...»

Леван сомневался, что после трагедии вернется в спорт. Он все же попытался отобраться на Игры в Сочи, но получил травму головы и не смог претендовать на поездку на Олимпиаду. В итоге Грузия не была представлена в санном спорте на Играх в России. После травмы он больше не соревновался: «Не могу сказать, что все еще люблю этот вид спорта».

Марка в память о Нодаре Кумариташвили.

Опасная трасса

Если говорить о трех относительно схожих видах спорта — сани, бобслей и скелетон, — то именно санный спорт считается самым опасным. Спортсмены лежат на спине и мчатся по ледяному спуску на средней скорости 120-130 км/ч.

Аварии и падения — часть этого вида спорта. Но, согласно вердикту Международной федерации санного спорта (Federation Internationale de Luge de Course, FIL), трасса в канадском Уистлере не отличалась повышенной опасностью по сравнению с другими спусками. Однако трек оказался очень скоростным, и спортсмены в разговорах между собой признавали, что шанс на то, чтобы потерять контроль, возрастает.

Даже легендарный итальянский саночник, двукратный олимпийский чемпион Армин Цогеллер попал в столь редкую для себя аварию и упал на этой трассе. Это случилось в тот же день, что и трагедия с Кумариташвили.

За пару дней до этого серьезные травмы получила саночница из Румынии. Виолета Страмтурару на некоторое время потеряла сознание, когда ударилась головой о лед. Ее сестра, Ралука, которая закончила свою попытку перед Виолетой, одной из первых примчалась на помощь. Спортсменка была отправлена в больницу и была вынуждена пропустить основные соревнования. После нее неудача постигла и американку Меган Суини. К счастью, она отделалась легкими ушибами...

За год до Игр в Ванкувере на трассе в Уистлере был установлен новый мировой рекорд скорости (который был побит только в 2016-м). И уже тогда президент FIL Йозеф Фендт высказывал свои опасения.

Трасса в Уистлере. Фото Getty Images

Вердикт

Сразу после гибели грузинского спортсмена на злополучном участке установили деревянные щиты, а точки стартов у олимпийцев перенесли на более низкие. Так, мужчины начинали прохождение дистанции с женского старта, а женщины — с юниорского. Однако, как признавались в FIL, это было сделано в большей степени не из-за требований безопасности, а скорее ради самих саночников, которым было бы с эмоциональной точки зрения сложнее соревноваться, если бы не было внесено вообще никаких корректировок.

Члены семьи Кумариташвили уверены, что это решение лишь подчеркивает мнение, что трасса в Уистлере была небезопасной. И они были недовольны итоговым вердиктом Международной федерации санного спорта, которая подробно расследовала трагический инцидент.

Согласно официальному докладу, который был опубликован в апреле 2010 года, Нодар Кумариташвили допустил «грубые ошибки», которые привели к тому, что он потерял контроль и вылетел из саней. Но больше всего вопросов вызывает следующий момент: даже в случае падения спортсмен обычно остается в пределах трассы. Кумариташвили же вылетел за пределы желоба и врезался в металлическую опору. Согласно заключению судмедэксперта, причиной смерти стали «многочисленные травмы», которые были вызваны «столкновением с конструкцией трассы».

Генеральный секретарь FIL Свейн Ромстад признал, что к трагедии привело множество факторов. Но продолжал настаивать на основном вердикте: «отсутствие большого опыта» на трассе стало «существенным минусом» для спортсмена.

Многие саночники согласились с таким выводом. Далеко не все, правда, решились говорить об этом официально, но вот американский саночник Кристиан Никкум не стал скрывать своего мнения: «Это ужасная трагедия. Очень не хочется говорить так, но стоит согласиться, что спортсмен допустил ошибку. В конце концов, гораздо проще с моральной точки зрения говорить, что причиной стала конфигурация трассы.

Но стоит отметить, что сами сани не вылетели за пределы трассы. Он отпустил их, а этого делать нельзя. Этому учат с юных лет".

Правда, некоторых коллег Кумариташвили эти заявления потрясли и разгневали. Среди них — саночник Патрик Синглтон, который назвал высказывания организаторов Олимпиады в Ванкувере «отвратительными».

Все санно-бобслейные трассы должны пройти техническую проверку до использования в международных соревнованиях. В марте 2008 года опытные саночники были приглашены в Уистлер для консультаций о состоянии трассы.

В рамках расследования программы BBC Newshour журналисты поговорили с несколькими из спортсменов, приехавших тогда в Уистлер. Все они сказали, что сомневались в безопасности трассы и что для решения этой проблемы было сделано недостаточно.

Один из спортсменов, американский саночник Тони Бенсхуф, сказал: «Вы можете разогнаться, и у вас может возникнуть какая-то проблема, но когда оба эти фактора совпадают, человеческое тело не может реагировать достаточно быстро». По словам Бенсхуфа, трасса в Уистлере была слишком рискованной.

Знаменитый немецкий бобслеист Андре Ланге сказал, что поделился своими сомнениями по поводу безопасности трассы с организаторами Игр. По его словам, трассу в Уистлере он знал с 2008 года: «Было ясно, что скорость на трассе будет очень большой и что это может быть действительно опасно».

Трасса в Уистлере. Фото Getty Images

Роковой поворот

У 16-го, последнего виража уистлерской трассы есть название — Thunderbird. То есть — «Буревестник». Именно там скорость саночников достигает максимума. В случае с Кумариташвили она составляла 144,3 км/ч.

Позже журналистам удалось поговорить с вице-президентом Международной федерации бобслеистов Полом Пружински. Он сказал, что не присутствовал на встрече после проверки трассы и не слышал сомнений в ее безопасности, высказанных спортсменами. Пружински отметил, что ледовое покрытие трассы было изменено с целью сделать ее более безопасной.

По словам вице-президента федерации, в организации потратили «немало времени на то, чтобы эти виды спорта были как можно более безопасными».

Их вердикт, хоть и смягченный принесенными соболезнованиями, вызвал у многих в Грузии негодование. Тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили подверг заявление олимпийских властей критике, заявив, что никакая ошибка в спорте не должна приводить к смертельному исходу.

Давид Кумариташвили, отец Нодара, говорил, что не будет подавать в суд на международную федерацию. Он вспоминал, что глава FIL потом лично прилетал в Бакуриани и признавал, что в конфигурации трассы была допущена ошибка. Давид отмечал, что этого ему было достаточно. Ведь никакой судебный иск уже не вернет его сына к жизни.

Младшая сестра Нодара, Мари, была настроена более решительно. Она утверждала, что представители Олимпийского комитета Грузии оказывали давление на семью, чтобы та не обращалась в суд. Давид отрицал эту теорию. Но, может, тот факт, что Феликс Кумариташвили тренировал сборную страны, как-то повлиял на его окончательное решение?

Семье также обещали, что в Бакурани построят санно-бобслейную трассу, которую назовут именем Нодара Кумариташвили. Лери Хабелов, президент Национального олимпийского комитета Грузии, говорил, что МОК выделял сумму на трассу. Но из-за нестабильной обстановки в стране этот вопрос остался нерешенным.

Кажется, слова так и останутся пустыми обещаниями...

Могила Нодара Кумариташвили. Фото geonoc.org.ge

Память

«Перед Олимпиадой он мне позвонил, говорит: «Папа, там боюсь только одного виража». Вы знаете, наверное, где он погиб. «Вот только этого боюсь, папа, больше ничего». А я ему говорю: «Тормози. Бросай ноги» (термин в санном спорте. — Прим. «СЭ»). А он мне говорит: «Папа, как тебе не стыдно. Что ты мне говоришь? Я на Олимпиаду поехал — как же тормозить, как бросать ноги? Ты же сам бывший саночник. Я в десятку хочу попасть». И вот рискнул.

Наша фамилия Кумариташвили — все спортсмены, все саночники. Я трехкратный чемпион Советского Союза. Я очень часто бился, много раз был на грани гибели. Я бы не отпустил его, если бы сам боялся. Что поделать", — утирая слезы, сказал отец Нодара.

Нодара Кумариташвили похоронили в его родном Бакуриани. Летом 2010 года почта Грузии выпустила почтовую марку в память о погибшем спортсмене. На марке изображена известная фотография Кумариташвили, которая была сделана за несколько минут до его смерти. На марке также изображена эмблема Олимпийских игр.

Улица в Бакуриани, на которой жил Кумариташвили, переименована его именем, а в самом Бакуриани ежегодно проводят соревнования саночников имени Нодара Кумариташвили.

Семье грузинского саночника, погибшего во время тренировочного заезда перед началом Олимпийских игр, был передан высший орден Международного олимпийского комитета. Церемония вручения ордена состоялась у мемориала, установленного в память Кумариташвили в его родном поселке — Бакуриани.

Спустя 10 лет со дня трагической гибели Нодара Кумариташвили в центральном парке Ванкувера был открыт мемориал, посвященный спортсмену.

Мемориальная скамья в Ванкувере. Фото Facebook посольства Грузии

Мемориал открыли при содействии посольства Грузии в Канаде и грузинской диаспоры Ванкувера.

В соответствии с правилами мэрии Ванкувера, все мемориалы, установленные известным личностям в «Стэнли Парке», — это скамейки с соответствующей надписью. На одной из таких скамеек есть надпись, посвященная Нодару Кумариташвили.