150 тысяч обращений поступило на горячую линию в поддержку российского спорта

150 000 звонков со всей страны поступило за три недели работы горячей линии, созданной по инициативе Федерации бокса России при поддержке Первой СРО, Первого ЦУПИСа и Благотворительного фонда «Созвездие Добра». Первая СРО, в состав которой входят крупнейшие букмекерские компании России, является официальным партнером горячей линии.

К работе оперативного штаба присоединились: БК «Лига Ставок», БК «Winline», БК «Betcity», БК «1ХСТАВКА», БК «MostBet», БК «Tennisi», БК «888.ru», БК «ПАРИ МАТЧ», БК «BWIN», БК «Мелбет», БК «Панорама», БК «Российские ипподромы», БК «ПЯТИГОРСКИЙ ИППОДРОМ».

Работа горячей линии направлена на оказание помощи ветеранам спорта, всем спортсменам России, тренерам, судьям, а также ветеранам Великой Отечественной войны, пенсионерам и многодетным семьям на время ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.

«В основном мы получаем заявки по Москве и Московской области, поэтому самая горячая работа проходит в столице, в центральном оперативном штабе. Нашими волонтерами на сегодняшний день обработано и доставлено около 80 тысяч заявок, — сообщил Кирилл Щикутьев, заместитель генерального секретаря Федерации бокса России и руководитель оперативного штаба горячей линии. — Оперативный штаб работает круглосуточно, в две-три смены, и каждое утро порядка 100 волонтеров выходят на доставку, таким образом, ежедневно мы развозим около 1 500 заказов».

500 тысяч масок и 25 тысяч литров антисептика добровольцы по всей стране уже доставили тем, кто обратился на горячую линию.

Ветераны Великой Отечественной войны, а также ветераны бокса, спортивной гимнастики, гребли, хоккея на траве и других видов спорта получили адресную помощь в виде продуктов питания и средств защиты.

Если вы нуждаетесь в помощи или хотите стать волонтером горячей линии, звоните по телефону круглосуточной службы поддержки 8 (800) 222-55-25 или оставьте свое обращение на сайте http://боксобъединяет.рф.