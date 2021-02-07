Кто победит: «Ливерпуль» Клоппа или «Манчестер Сити» Гвардьолы?

В воскресенье, 7 февраля, в центральном матче 23-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» примет «Манчестер Сити». Игра стартует в 19:30 по московскому времени.

«Ливерпуль» после победы в чемпионате Англии столкнулся с гигантскими кадровыми проблемами — из-за травм Юрген Клопп ни в одном матче сезона не мог выставить оптимальный состав. Зимой у красных ухудшились результаты — в последних восьми матчах премьер-лиги «Ливерпуль» выиграл лишь дважды, причем два раза уступил на «Энфилде».

Напротив, «Манчестер Сити» уверенно возглавляет чемпионат. Команда Пепа Гвардьолы уже одержала 13 побед подряд во всех турнирах и повторила рекорд для клубов АПЛ, который удерживает «Арсенал» с августа 2002 года. Если в воскресенье лидер премьер-лиги обыграет действующих чемпионов Англии, то оторвется от них на десять очков.

Эксперты БК «Лига Ставок» считают «Манчестер Сити» фаворитом предстоящего матча. Победа «горожан» оценивается коэффициентом 2,09. На ничью можно поставить за 3,65, на «Ливерпуль» — за 3,40.

Аналитики также считают, что наибольшие шансы на гол в любое время этого матча — у нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха (коэффициент 2,44). Среди футболистов «Сити» выше всех вероятность забить мяч у Илкая Гюндогана — 3,00.

Ставки на все топовые матчи — на сайте ligastavok.ru. Вернем первую ставку новым игрокам, если она не сыграет. Установите лучшее приложение года от БК «Лига Ставок», смотрите прямые трансляции в высоком качестве и заключайте быстрые пари, не отвлекаясь от просмотра матча.