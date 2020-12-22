«Лига Ставок» стала партнером чемпионата мира по хоккею

БК «Лига Ставок», лидер Национального рейтинга букмекеров, подписала соглашение с международным агентством Infront Sports & Media. БК «Лига Ставок» получила статус официального партнера чемпионата мира по хоккею.

— Контракт рассчитан на срок до 2025 года.

— Соглашение стало первым международным контрактом для «Лиги Ставок».

— Компания будет использовать опыт сотрудничества с ФХР для организации мероприятий во время чемпионатов мира.

— Подписать соглашение подтолкнул чемпионат мира 2023 года, который пройдет в России.

— В «Лиге Ставок» рассчитывают, что уже на ближайшем турнире можно будет проводить офлайн-события.

Юрий Красовский, президент БК «Лига Ставок»:

— Очень символично, что контракт подписан в день рождения отечественного хоккея — 22 декабря 1946 года в СССР прошли первые матчи чемпионата страны. Впервые в отрасли российский букмекер подписывает такой глобальный договор. Для нашей компании инвестиции в национальный спорт — это стратегия, которой мы придерживаемся много лет. А хоккей — это самый любимый вид спорта в России и на постсоветском пространстве.

Юрий Красовский также напомнил, что в 2017-м «Лига Ставок» подписала контракт с Федерацией хоккея России, и спустя год была учреждена премия «Герои Хоккея», которой награждаются лучшие игроки сборной. В 2019-м стартовал социальный проект с ФХР по строительству ледовых хоккейных коробок по всей России, первая из которых, появилась в январе того же года в Ульяновской области.

Марти Бруно, вице-президент агентства Infront Sports & Media:

— «Лига Ставок» не первый год поддерживает хоккей России, активно участвует в его развитии и популяризации среди аудитории спортивных болельщиков. Для нас важно, что в ближайшие пять лет чемпионат мира по хоккею будет проходить при поддержке компании, которая искренне любит этот вид спорта и готова инвестировать значительные средства в его развитие.

Дополнительным поводом для подписания соглашения стал чемпионат мира 2023 года, который пройдет в России. В «Лиге Ставок» не сомневаются, что турнир состоится в запланированные сроки и его примет именно Петербург. В компании также рассчитывают на то, что пандемия не станет препятствием для офлайн-мероприятий уже на ближайшем чемпионате мира.

Игорь Столяров, заместитель генерального директора БК «Лига Ставок»:

— Нет смысла перечислять весь спонсорский инвентарь, то есть полный объем рекламных поверхностей и активаций, которые нам доступны по этому контракту. Но мы гордимся тем, что IIHF и Infront Sports & Media дали нам такой кредит доверия, потому что инвентарь беспрецедентно большой.



Говорить о конкретных планах пока рано, но, как только IIHF подтвердит место проведение турниров на ближайшие четыре года, мы приступим к реализации наших идей. Мы опытные игроки на рынке и уже очень давно поддерживаем ФХР. Среди знаковых проектов — Дом хоккея, открытый нами в 2018 году. Так что у нас уже есть готовые подходы, которые мы можем применить на турнирах. Но, конечно, на нашем домашнем чемпионате мы будем активироваться по полной.

Игорь Столяров особо отметил, что контракт «Лиги Ставок» с агентством Infront Sports & Media — это первое международное соглашение для российской компании.

Хорст Лихтнер, генеральный секретарь IIHF:

— Мы знаем, что «Лига Ставок» на протяжении долгих лет успешно сотрудничает с ведущими спортивными федерациями и лигами России. И мы видим, как много компания вкладывает в развитие национального спорта вашей страны, уверены, что наша коллаборация будет максимально успешной и эффективной для обеих сторон.