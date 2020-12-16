БК «Лига Ставок» стала лауреатом премии «Время инноваций»

В России подведены итоги Х юбилейной премии «Время инноваций», которая ежегодно вручается за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах деятельности.

В этом году впервые в истории премии награду получила российская букмекерская компания «Лига Ставок», ставшая лауреатом в номинации «Инновация года» в категории «Спорт».

«Инновации — основной драйвер эволюционного роста, они помогают человечеству быстрыми шагами подниматься на новую ступень развития. Лауреаты премии «Время инноваций» — флагманы российской экономики, определяющие инновационную деятельность как приоритетную стратегию в своем развитии», — говорится в официальном обращении организаторов премии.

Помимо БК «Лига Ставок», лауреатами этого года стали крупнейшие российские компании, технологичные стартапы и проекты, оказавшие непосредственное влияние на развитие экономики и бизнеса в стране: Фонд «Сколково», инновационный центр «Ай-Теко», «Росгосстрах Жизнь», «Газпромбанк Лизинг», ПАО «Сбербанк», «Аэрофлот», UFC Russia, «АК Барс Бизнес Драйв», Х5 Retail Group и многие другие.

«Лига Ставок», лидер Национального рейтинга букмекеров, по праву считается также одним из самых технологичных игроков отрасли. Компания является трехкратным лауреатом «Премии Рунета», а также входит в ТОП-50 самых быстрорастущих компаний России (шестое место).

Премию «Время инноваций» БК «Лига Ставок» вручили за лучшие антикризисные решения в условиях спортивного карантина, главным из которых стал запуск официальных кибертурниров совместно с Российской премьер-лигой и Федерацией хоккея России.

Весной 2020 года букмекеры всего мира столкнулись с беспрецедентным явлением: отменой всех запланированных соревнований в связи с ограничительными мерами. По словам заместителя генерального директора БК «Лига Ставок» Игоря Столярова это стало настоящим ударом для букмекерской отрасли, но при этом — мощным драйвером развития новых уникальных киберспортивных продуктов в линейке компании.

БК «Лига Ставок» смогла вернуть спорт всем российским болельщикам, поддержав официальные кибертурниры, аналогов которым в индустрии до этого не было: КиберЛигу Pro Series РПЛ и КиберЛигу ФХР.

Игорь Столяров (в центре).

В приветственной речи на церемонии вручения премии Игорь Столяров подчеркнул, что успешное будущее любого бизнеса лежит в плоскости высоких технологий.

«Лига Ставок» уже давно идет по пути диджитализации. Сегодня около 85% всех заключенных пари происходит онлайн. Очень здорово, что среди лауреатов премии есть компании из абсолютно разных сегментов российской экономики: ИТ, медицины, фармацевтики, образования, туризма, транспорта, банковской сферы, страхования, транспорта и так далее. Это говорит о том, что многие национальные компании взяли курс на инновации, и именно это на стыке разных отраслей дает очень позитивный синергетический эффект для экономики страны. Думаю, что популярная сегодня теория «платформенного капитализма», предполагающая бурное развитие экосистем, тоже скоро станет реальностью", — сказал Столяров.