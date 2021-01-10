«Интер» победит «Рому» в серии А?

В воскресенье, 10 января, пройдет встреча чемпионата Италии между «Ромой» и «Интером». Начало — в 14:30 по московскому времени.

Обе команды — претенденты на чемпионство в текущем сезоне. «Интер» — пока второй с 36 очками. «Рома» — третья с 33 баллами. Возможно, хозяевам поможет хорошее настроение. Римляне побеждают уже три матча подряд. Миланский же клуб неожиданно оступился: серия из восьми выигрышей сменилась поражением от «Сампдории».

Эксперты БК «Лига Ставок» считают фаворитом предстоящей встречи «Интер». На победу команды Антонио Конте можно поставить за 2,40. Ничья оценивается в 3,55. Выигрыш «Ромы» — в 2,85.

Кроме того, аналитики полагают, что именно футболисты «Интера» откроют счет. На это можно поставить за 1,88. Вероятность того, что первыми отличатся игроки «Ромы», оценивается в 2,06.

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