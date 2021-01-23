В ночь с 23 на 24 января в ОАЭ, на арене около Абу-Даби на «Бойцовском острове» пройдет главный бой UFC 257 — реванш между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.

Основной кард, который завершится схваткой Макгрегор — Порье, начнется около 6.00 по московскому времени.

Ирландец и американец уже встречались больше шести лет назад — в 2014 году Макгрегор победил нокаутом. К нынешнему бою в легком весе Конор подошел с соотношением побед и поражений 22-4 в своей карьере в ММА, Порье — 26-6.

Оба бойца в последние годы встречались с Хабибом Нурмагомедовым и проиграли. Болельщики в ожидании возвращения россиянина в октагон и еще одной его встречи с Макгрегором. Но для этого ирландцу нужно как минимум победить Порье.

По мнению экспертов БК «Лига Ставок», Конор — явный фаворит боя. Его победа оценивается коэффициентом 1,35, успех Порье — 3,40.

Вполне вероятно, что бой завершится досрочно. Коэффициент на то, что он продлится меньше 7 минут 30 секунд — 2,03, больше — 1,70.

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