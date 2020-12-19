Победит ли Брагин Финляндию?

В воскресенье, 20 декабря, сборная России сыграет свой третий матч на Кубке Первого канала — против команды Финляндии. Встреча начнется в 15.30 по московскому времени.

Российская команда привезла на турнир почти все лучшие силы из числа игроков, выступающих в КХЛ, — из явных потерь можно назвать разве что травмированных форвардов ЦСКА Максима Шалунова и Антона Слепышева . До начала Кубка Первого канала вызывала вопросы и вратарская линия — но скорее по объективным причинам. Сейчас в лиге нет российского голкипера, который проводил бы ровный и сильный сезон.

Финны, в отличие от домашнего этапа Евротура, собрали состав, как и наша сборная, из кахаэловцев. Почти два десятка игроков Суоми представляют именно КХЛ. Правда, Финляндии тоже было бы кем усилиться по сравнению с текущим составом — в Москву не приехала первая тройка «Салавата Юлаева», одно из лучших звеньев лиги Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен.

Эксперты БК «Лига Ставок» считают, что Россия, который лидирует в общем зачете Евротура — явный фаворит матча. На победу команды Валерия Брагина можно поставить с коэффициентом 1,51, на Финляндию — 2,55.

Но большого разрыва в счете ждать не стоит. Фора на России минус 1,5 оценивается в 2,48, а Финляндии плюс 1,5 — 1,52.

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