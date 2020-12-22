«Арсенал» победит «Манчестер Сити» в Кубке лиги?

Во вторник, 22 декабря, пройдет матч 1/4 финала Кубка лиги, где сыграют «Арсенал» и «Манчестер Сити». Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.

Обе команды не слишком удачно выступают в АПЛ. «Сити» — седьмой с отставанием от лидирующего «Ливерпуля» на восемь очков. «Арсенал» — вообще пятнадцатый. Кубок лиги — шанс для обеих команд на трофей, ведь побороться за титул в чемпионате им будет сложно.

Эксперты БК «Лига Ставок» считают фаворитом предстоящего матча «Сити». На победу «горожан» можно поставить за 1,61. Выигрыш «Арсенала» оценивается в 5,00.

Вероятно, матч получится результативным. На то, что обе команды забьют, можно поставить за 1,60. Обратный исход оценивается в 2,30.

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