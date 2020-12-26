«Арсенал» победит «Челси» и прервет безвыигрышную серию в АПЛ?

В субботу, 26 декабря, состоится встреча 15-го тура премьер-лиги между «Арсеналом» и «Челси». Начало — в 20:30 по московскому времени.

«Арсенал» ужасен. Об этом говорит и семиматчевая безвыигрышная серия в АПЛ, и 15-е место в турнирной таблице. «Челси» — в борьбе за самые высокие позиции. Пока синие — пятые, а в последней встрече был разгромлен «Вест Хэм» (3:0).

Эксперты БК «Лига Ставок» считают «Челси» фаворитом предстоящего противостояния. На победу синих можно поставить за 1,97. Ничья оценивается в 3,50. Выигрыш «Арсенала» — в 3,90.

Вероятно, матч получится результативным. На то, что обе команды забьют, можно поставить за 1,77. Обратный исход оценивается в 1,97.

Ставки на все топовые матчи — на сайте ligastavok.ru. Вернем первую ставку новым игрокам, если она не сыграет. Установите лучшее приложение года от БК «Лига Ставок», смотрите прямые трансляции в высоком качестве и заключайте быстрые пари, не отвлекаясь от просмотра матча.