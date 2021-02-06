Обойдет ли «Ювентус» «Рому»?

В субботу, 6 февраля, в матче 21-го тура итальянской серии А «Ювентус» на своем поле примет «Рому». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

«Ювентус» после назначения Андреа Пирло не сразу начал побеждать. И до сих пор действующие чемпионы Италии отстают от «Милана» на семь очков, пусть и имеют игру в запасе. Результаты «Юве» значительно улучшились: в десяти матчах 2021 года туринцы победили девять раз, попутно взяли Суперкубок Италии, а в минувший вторник сделали весомую заявку на выход в финал Кубка — победили в гостях «Интер».

«Рома» пока опережает «Ювентус» на одно очко, но у нее ситуация другая — она почти всегда набирает по три очка в матчах с середняками и аутсайдерами в текущем чемпионате Италии, но еще ни разу не победила кого-то из топ-8. В частности, матч первого круга с «Ювентусом» завершился вничью 2:2, хотя римляне дважды выходили вперед.

По мнению экспертов БК «Лига Ставок», фаворит матча — «Ювентус». Победа туринского клуба оценивается коэффициентом 1,75, ничья — коэффициентом 4,10. Шансы «Ромы» на успех не очень высоки — на нее можно поставить за 4,30.

Аналитики ждут результативный матч — предлагается коэффициент 1,59 на то, что в игре будет забито как минимум три мяча (тотал больше 2,5). Наиболее вероятный счет — 1:1, эксперты оценивают его коэффициентом 7,40.

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