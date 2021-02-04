В четверг, 4 февраля, состоится лондонское дерби — в центральном матче 22-го тура английской премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем стадионе сыграет с «Челси». Начало — в 23.00 по московскому времени.

«Тоттенхэм» в этом сезоне играет чуть лучше, чем в прошлом — если год назад после 20 туров «шпоры» набрали 30 очков, то сейчас всего на 3 очка больше. Еще полтора месяца назад команда Жозе Моуринью лидировала в чемпионате Англии и рассчитывала на титул, но поражения в двух последних матчах подорвали эти надежды. Победа Моуринью над своей бывшей командой может реанимировать их.

«Челси» летом провел громкую трансферную кампанию, но результаты синих пока не впечатляют. Неудивительно, что на прошлой неделе лондонский клуб уволил Фрэнка Лэмпарда и назначил вместо него Томаса Тухеля. В первых двух матчах при немце команда набрала четыре очка, но работы у нового тренера еще много — как и «Тоттенхэм», «Челси» пока даже не входит в пятерку.

По мнению экспертов БК «Лига Ставок», «Челси» — фаворит матча. Его победа оценивается коэффициентом 2,15. На ничью можно поставить за 3,40, а на победу «шпор» — за 3,45.

Аналитики также считают, что наиболее высокие шансы открыть счет во встрече — у нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын Мина (коэффициент 6,40). Гол корейца в любое время матча оценивается в 2,85. Среди футболистов «Челси» выше всех вероятность забить мяч у Тимо Вернера — 3,35.

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