В ночь с 16 на 17 января на новой спортивной арене Etihad Arena, расположенной на острове Яс в составе спортивного комплекса «Бойцовский остров UFC» вблизи города Абу-Даби в ОАЭ, состоится бой в полулегком весе между бывшим чемпионом UFC в этой категории Максом Холлоуэем и Кэлвином Каттаром. Ориентировочное начало основного карда вечера, который завершится этим боем, — в 23.00 по московскому времени.

Холлоуэй год назад утратил чемпионский титул, проиграв Александру Волкановски. Летом в бою-реванше Макс также потерпел поражение. В рейтинге UFC бойцов в полулегком весе Холлоуэй уступает только Волкановски, на еще один реванш с которым у него есть шансы в будущем. Каттар в этом списке занимает шестую строчку.

Общая статистика Холлоуэя по карьере в ММА: 21 победа и 6 поражений, Каттара — 22 победы и 4 поражения.

Экс-чемпион мира считается фаворитом боя. Эксперты БК «Лига Ставок» оценивают шансы на его победу коэффициентом 1,60, на успех его соперника — 2,35.

Вероятность досрочного завершения боя не так велика. Коэффициент на то, что один из бойцов победит до окончания всех раундов — 2,25, а на то, что это не произойдет — 1,57.

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