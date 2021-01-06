«МЮ» или «Сити»? Кто выйдет в финал Кубка лиги?

В среду, 6 января, пройдет встреча 1/2 финала Кубка английской лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Начало — в 22:45 по московскому времени.

В премьер-лиге дела у команд обстоят по-разному. «МЮ» конкурирует с «Ливерпулем» за чемпионство. «Сити» скорее сражается за место в Лиге чемпионов. Кубок лиги — отличная возможность порадовать себя трофеем и хорошим настроением, необходимым для борьбы на всех футбольных фронтах.

Эксперты БК «Лига Ставок» считают фаворитом полуфинала «Сити». На проход «горожан» можно поставить за 1,53. Выход в финал «МЮ» оценивается в 2,50.

Вероятно, серии послематчевых пенальти не будет. На это можно поставить за 1,09. Обратный исход оценивается в 6,60.

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