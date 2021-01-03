«Челси» победит «Манчестер Сити» в АПЛ?

В воскресенье, 3 января, пройдет матч между «Челси» и «Манчестер Сити». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.

Нельзя сказать, что обе команды являются полноправными участниками чемпионской гонки в АПЛ. Слишком уж много очков они потеряли. Ключевая проблема «Сити» — результативность: больше «горожан» забил даже «Саутгемптон». «Челси» же нестабилен: может разгромить «Вест Хэм», а в следующем туре уступить «Арсеналу», плетущемуся в середине таблицы.

Эксперты БК «Лига Ставок» считают фаворитом предстоящего матча «Сити». На победу «горожан» можно поставить за 2,32. Ничья оценивается в 3,60. Выигрыш «Челси» — в 2,95.

Вероятно, матч получится результативным. На то, что обе команды забьют, можно поставить за 1,59. Обратный исход оценивается в 2,28.

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