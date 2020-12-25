В ночь с пятницу на субботу, в 5.30 по московскому времени в Эдмонтоне молодежная сборная России проведет свой первый матч на чемпионате мира — против американцев.

Наша команда в единственной контрольной игре перед стартом МЧМ уступила канадцам (0:1), а американцы обыграли финнов (3:2). Российская сборная, которую возглавляет легендарный Игорь Ларионов, очень сильно повысили свои котировки после Кубка «Карьяла», на котором она обыграла и чехов, и финнов, и шведов, выступавших во взрослых составах.

Американцы тоже входят в число фаворитов МЧМ. Это поколение хоккеистов у них считается одним из сильнейших за последнее десятилетие. В отличие от физически сильных канадцев, с которыми россияне играли на днях, сборная США — очень техничная и куда больше делает ставку на игру в пас.

По мнению экспертов БК «Лига Ставок», шансы команд на успех примерно равны. Коэффициент на победу России — 1,91, США — 1,90. Не ожидается слишком большое количество голов. Тотал меньше 5,5 голов оценивается в 1,69, больше 5,5 — 2,09.

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