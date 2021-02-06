Российский боец Александр Волков в ночь с 6 на 7 февраля проведет бой против легенды смешанных единоборств Алистара Оверима из Нидерландов в главном событии турнира UFC Fight Night 184.

Вечер единоборств пройдет на арене UFC APEX в Лас-Вегасе. Основной кард шоу стартует в 4.00 по московскому времени. Время выхода Волкова и Оверима на поединок в тяжелом весе — около 6.30.

40-летний Оверим — легенда единоборств, он дрался как в ММА, так и в кикбоксинге. В смешанных единоборствах голландец провел 66 боев и одержал 47 побед. В UFC Оверим лишь раз участвовал в титульном бою (проиграл Стипе Миочичу), а вся его карьера в организация выходит супернестабильной — то крутые победы, то досадные и довольно многочисленные поражения.

32-летний Волков провел за карьеру в ММА 40 боев: 32 победы, 8 поражений. В UFC он дебютировал в 2016 году и с тех пор выходил в октагон восемь раз: шесть раз победил, дважды проиграл.

В бою с Оверимом россиянин фаворит: в его пользу возраст, габариты и функциональное состояние. Сам голландец, правда, говорит, что находится в лучшей форме в жизни.

Эксперты БК «Лига Ставок» оценивают шансы Волкова на победу выше: коэффициент на успех Александра — 1,53, Оверима — 2,51.

При этом, по мнению аналитиков, очень высока вероятность досрочного завершения боя: коэффициент на такой результат — 1,40, на то, что поединок продлится максимальное время — 2,75.

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