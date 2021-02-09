Совершит ли «Интер» чудо в матче с «Ювентусом»?

Сегодня в 22.45 по московскому времени состоится ответный матч полуфинала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером».

Неделю назад прошла первая игра: туринцы в гостях смогли обыграть миланцев со счетом 2:1. Счет на 9-й минуте открыл форвард «Интера» Лаутаро Мартинес, но уже в первом тайме дублем отметился Криштиану Роналду. Один из голов португалец забил с пенальти.

Так что перед «Интером» стоит тяжелейшая задача: во-первых, победить на выезде, во-вторых, забить «Ювентусу» как минимум два мяча. Победитель матча сыграет в финале Кубка Италии против «Наполи» или «Аталанты» — в первой встрече этой пары была зафиксирована нулевая ничья.

«Интер» не побеждал в этом турнире уже 10 лет — последний трофей миланцы завоевывали в далеком 2011 году. «Ювентус» выигрывал Кубок четыре раза подряд (2015-18), но в последних двух случаях остался без приза. Год назад он уступил в финале по пенальти «Наполи».

По мнению экспертов БК «Лига Ставок», шансы «Интера» на проход в финал очень небольшие. Коэффициент на то, что именно гости окажутся сильнее в двухматчевом противостоянии, — 3,55, хозяева — 1,30.

При этом «Интер» считается фаворитом второго матча, если рассматривать его отдельно. Коэффициент на победу миланцев в основное время — 2,55, «Ювентуса» — 2,75, ничью — 3,40.

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