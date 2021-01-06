«Милан» победит «Ювентус» и упрочит лидерство в серии А?

В среду, 6 января, пройдет встреча чемпионата Италии между «Миланом» и «Ювентусом». Начало — в 22:45 по московскому времени.

«Милан» — неожиданный лидер текущего розыгрыша серии А. «Ювентус» — не менее неожиданный неудачник. Команда Андреа Пирло отстает от россонери на целых 10 очков. Победа — пожалуй, обязательное условие для того, чтобы туринцы еще могли претендовать на привычные золотые медали.

Эксперты БК «Лига Ставок» считают фаворитом предстоящего матча «Ювентус». На победу бьянконери можно поставить за 2,33. Ничья оценивается в 3,35. Выигрыш «Милана» — в 3,10.

Вероятно, встреча получится результативной. На то, что обе команды забьют, можно поставить за 1,58. Обратный исход оценивается в 2,28.

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