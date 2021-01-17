Два суперматча в Европе: «МЮ» и «Интер» против действующих чемпионов

17 января в Европе состоятся два топовых матча: в итальянской серии А «Интер» примет «Ювентус» (начало в 22.45 по московскому времени), а в английской премьер-лиге «Ливерпуль» на своем поле сыграет с «Манчестер Юнайтед» (начало — в 19.30).

«Ливерпуль», действующий чемпион Англии, который лидировал и в этом сезоне в начале зимы, неожиданно оказался в кризисе и не смог выиграть три матча подряд, сыграв вничью с «Вест Бромвичем» и «Ньюкаслом» и уступив «Саутгемптону». «МЮ» же, напротив, победил трижды и смог вырваться на первое место в таблице. Сейчас у манчестерской команды 36 очков, у «Ливерпуля», занимающего вторую позицию, — 33. Для «МЮ» эта игра отличный шанс оторваться от конкурента. Правда, не стоит забывать про «Манчестер Сити» — у подопечных Пепа Гвардьолы 32 балла и матч в запасе.

При этом именно «Ливерпуль» считается явным фаворитом матча. Эксперты БК «Лига Ставок» оценивают вероятность успеха команды Юргена Клоппа коэффициентом 1,96, победы «МЮ» — 3,65, ничьи — 3,75.

В Италии так же идет серьезная борьба за чемпионство. На первом месте идет «Милан» — 40 очков в 17 матчах. «Интер» с 37 баллами в 17 играх второй. Дальше «Рома» — (34 в 18), а вот нынешний обладатель титула «Ювентус» с 33 очками только четвертый, но у него всего 16 матчей. Проигрывать туринцам нельзя — иначе можно отпустить два миланских клуба очень далеко.

Эксперты БК «Лига Ставок» считают, что шансов у «Интера» в воскресной битве побольше. На победу команды Антонио Конте можно поставить с коэффициентом 2,39, на «Ювентус» — 2,90, на ничью — 3,50.

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