«Полный беспредел и бесконтрольщина». Реакция на скандал в Риге с флагом Белоруссии

Самые громкие высказывания о скандале в Риге.

На чемпионате мира в Латвии произошел главный и самый громкий скандал: мэр Риги Мартинс Стакис лично снял государственный флаг Белоруссии и заменил его на красно-белый в центре города, где расположены флаги участниц ЧМ-2021.

На это событие немедленно отреагировали эксперты.

«Как известно, мы находимся под санкциями. На стадионе, в отеле, где расположен оргкомитет и находятся команды, нашего флага нет, там только флаг с эмблемой ОКР. То, что было в городе, это решение города», — президент ФХР Владислав Третьяк (ТАСС).

«Это полный беспредел и бесконтрольщина. Все, что прописано в регламенте, должно соблюдаться. Происходит какая-то самодеятельность. Этим вопросом должен заняться оргкомитет. И если в регламенте прописано, что можно снимать флаг, то это одно дело. А если нет, то за данный поступок нужно нести наказание», — двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

«Надо поддержать белорусов и повесить напротив латвийского посольства в Москве флаг Латвийской ССР. Нужен полный бойкот, приостановка дипломатических отношений, приостановка торговых связей. И ни одной шпротины больше у них не покупать, пусть сами со своим бальзамом сидят. Хоккейной сборной стоит бойкотировать продолжение турнира, призвать сделать то же самое и другие национальные команды. Делать там нечего, нужно всем уехать и плюнуть на них», — депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

«ИИХФ не должна оставлять без внимания демарш мэра Риги и правительства Латвии. Необходимы судейские решения или какие-то санкции. Ни в коем случае нельзя это оставлять, это полнейшее безобразие. К сожалению, я не исключаю возможность бойкота остатка турнира со стороны нашей и белорусской сборной. Думаю, ИИХФ сейчас придется принять непростое решение. Снять флаг ЧМ по время его проведения — это очень серьезный проступок. Такое нельзя ни допускать, ни прощать. Мы же не проводим соревнования по политическим взглядам.

Люди должны приезжать и участвовать в соревнованиях, не думая о подобных вещах. Сейчас же спортивное сообщество пытаются втянуть в политические интриги. Когда Рига брала на себя обязательства, не было никаких разговоров, что будет что-то зависеть от политической ситуации в России или Белорусии. Надеюсь, у политиков хватит ума извиниться перед ИИХФ и Белоруссией, чтобы ситуация разрешилась. Если нет — думаю, ИИХФ примет жесткие санкции по отношению к организаторам", — депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев.

«Мы с вами видели, что флаг Белоруссии был заменен на флаг, который не является флагом Белоруссии. Это, конечно, достаточно вопиющее событие», — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (ТАСС).

Statement from IIHF on the removal of the Belarusian flag in from public displays in Riga: https://t.co/G0ObC0PL8L pic.twitter.com/QIqqkw9BKn — IIHF (@IIHFHockey) May 25, 2021

В Латвии также прокомментировали этот инцидент. Президент Латвии Эгилс Левитс считает такое решение мэра города адекватной реакцией: «Замена флага Белоруссии — адекватная политическая реакция и сигнал, что мы не признаем правящий режим в соседнем государстве», — сказал глава государства в эфире местного телеканала ТV3.

Мэр Стакис в своем твиттере сегодня, 25 мая, сообщил, что в городе снимут флаги ИИХФ по просьбе президента организации Рене Фазеля. Руководитель международной хоккейной федерации попросил латвийское руководство убрать символ ИИХФ рядом с красно-белым флагом Белоруссии.