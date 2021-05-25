Швейцария — Швеция: видеообзор матча чемпионата мира-2021
23:20
В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Швеции разгромила команду Швейцарии (7:0).
Самым результативным игроком встречи стал Нильс Лундквист, в активе которого гол и три результативные передачи. По 3 очка в составе сборной Швеции набрали Йеспер Фреден (2+1), Адриан Кемпе (1+2) и Хенрик Теммернес (1+2).
Шведы одержали первую победу на чемпионате мира, набрали три очка и занимают шестое место в группе А. У швейцарцев шесть очков и третья позиция.
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