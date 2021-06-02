Команда Брагина разгромила белорусов и вышла в плей-офф на принципиального соперника.

Сборная России в заключительном матче группового этапа чемпионата мира разгромила сборную Белоруссии (6:0) и вышла в четвертьфинал с первого места в группе А. Но это не позволило российской сборной избежать встречи с Канадой, которая сумела выйти в плей-офф только благодаря поражению Латвии от Германии (1:2) в основное время.

«СЭ» собрал главные мнения о матче Россия — Канада, который состоится 3 июня в Риге. Начало — в 20:15 по московскому времени.

Валерий Брагин, главный тренер сборной России:

— Я лично и тренерский штаб следили за чемпионатом, смотрели игры, тем более из той группы. Очень часто смотрели Канаду. Это очень скоростная и играющая команда. Все будет непросто. Сейчас разберем соперника, подготовимся и пойдем в бой.

Михаил Григоренко, нападающий сборной России:

— Все команды боролись за выход из группы. Так получилось, что канадцы проиграли первые матчи. Не важно, с кем играть в четвертьфинале. У нас задача — выиграть чемпионат мира, поэтому нужно обыгрывать всех сильнейших.

— Не опасаетесь канадцев?

— Нет, а кого здесь опасаться? Опять же, это четвертьфинал. Все понимают, что, если стоит задача выиграть чемпионат мира, нужно обыгрывать всех сильнейших.

— Вы играли в Лиге Квебека. Можете подтвердить, что канадцы готовы биться в любом составе?

— Канада есть Канада. Это четвертьфинал — у всех команд, которые вышли из групп, только одна задача — побеждать. Все оставшиеся игры будут кость в кость. Настраиваемся на хоккейную войну.

Владислав Третьяк, президент ФХР:

— Хочу поздравить ребят. Мы заняли первое место в группе. Что касается встречи с Канадой, то в четвертьфинале нет слабых соперников. С кем бы мы ни играли: Латвией, Германией. Да, может они в чем-то уступают по игровым качествам Канаде или Швеции. Но каждый четвертьфинал очень опасен. Или ты выигрываешь, или уезжаешь. Нечего беречь силы, ошибок не должно быть. Надо выкладывать всю свою силу и мастерство. Канадцы могут сколько угодно проигрывать, но слабых канадцев не бывает. Нас ждет тяжелый матч, у нас самый сложный соперник. Это будет раненый зверь, а раненого зверя надо всегда бояться и уважать.

Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы:

— Канадцы? Здесь вообще всех можно проходить. Тут даже говорить не стоит. Чего вы так волнуетесь? А что канадцы? Там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать. С хорошей долей уверенности можно сказать, что все будет нормально. Если мы этих канадцев не обыграем, зачем мы туда поехали вообще? Российская сборная способна дойти не просто до финала, а до Марса, Юпитера и Солнца.

Леонид Вайсфельд, бывший генеральный менеджер клубов КХЛ, эксперт:

— Сборная России выполнила промежуточную задачу занять первое место в своей группе. Что касается заключительного матча с белорусами, то встречались две команды абсолютно разного уровня. Наша команда серьезно подошла к матчу, уже с первых минут обозначили свое преимущество. Сборная России набирает обороты от матча к матчу. И, на мой взгляд, команда находится в оптимальной физической форме. Впереди нас ждет сборная Канады. Неважно как она выглядели в группе, канадцы будут биться, потому что Россия для них самый принципиальный соперник. Предстоит серьезная борьба, пожелаем нашим ребятам удачи.

Дарюс Каспарайтис, бывший защитник сборной России:

— Хоккей сейчас стал такой игрой, где любая команда может устроить сюрприз. Не думаю, что сборная России рассматривает канадцев как легкого соперника. Конечно, они будут готовиться для полного состава Канады. Всякое бывает, любой соперник сейчас серьезный. Молодые парни, которые играют за Канаду будут биться и всякое может случиться. Канада проиграла Латвии? Такое тоже бывает, неопытные игроки недооценили соперника. Канадцы точно будут настраиваться на победу, ибо для них это принципиальный матч. Буду болеть за Россию, надеюсь на лучшее.

Бобровский — вратарь высокого уровня. Но я не понимаю, зачем по ходу чемпионата меняют вратарей и ждут какого-то чуда. Есть собранная команда, есть хороший вратарь. Зачем его менять? Может, делают ставку на опыт. Хотя у него плей-офф не очень хорошо сложился в этом году. Надеюсь, что Бобровский духом не упал, и он будет играть на своем уровне.

Валерий Каменский, олимпийский чемпион:

— Ничего плохого в том, что мы встретимся с Канадой так рано нет. Они даже не сами вышли в плей-офф, им помогли это сделать. Будет интересная игра, украшение чемпионата. Я считаю, у нас сильная команда, которой по плечу любой соперник. В этих матчах фаворитах не бывает, даже несмотря на то, что мы заняли разные места. Бояться канадцев вообще не стоит. Нужно выходить и играть в свой хоккей. Нам по силам их обыграть. Все должно быть нормально.