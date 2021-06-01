Что ждет Россию, если победим Канаду? Разбираем сетку плей-офф чемпионата мира

С США до финала точно не сыграем.

На чемпионате мира определились все четвертьфинальные пары:

Россия (А1) — Канада (В4)

Швейцария (А2) — Германия (В3)

Финляндия (В2) — Чехия (А3)

США (В1) — Словакия (А4)

В последние годы на турнирах ИИХФ нет жесткой сетки плей-офф — по прежнему регламенту россияне в случае победы в полуфинале попадали бы на финнов или чехов. Сейчас же перед стартом кубковой части турнира формируется специальный рейтинг всех восьми сборных по следующим критериям:

— место в группе

— очки

— разность шайб

— число голов

Рейтинг на ЧМ-2021 выглядит так:

1. США (В1, 18 очков)

2. Россия (А1, 17 очков)

3. Финляндия (В2, 17 очков)

4. Швейцария (А2, 15 очков)

5. Чехия (А3, 13 очков)

6. Германия (В3, 12 очков)

7. Словакия (А4, 12 очков)

8. Канада (В4, 10 очков)

После четвертьфиналов лучшая из оставшихся по рейтингу команда попадает на худшую из оставшихся, а вторая по «посеву» — на третью. Рассмотрим расклады для россиян, если они обыграют Канаду и выйдут в полуфинал. Соперником команды Валерия Брагина станет:

1) Финляндия, если победит Чехию, при этом США должна обыграть Словакию;

2) Швейцария, если победит Германию, при этом Чехия должна обыграть Финляндию, а США — Словакию;

3) Чехия, если победит Финляндию, при этом Германия должна обыграть Швейцарию, а США — Словакию;

4) Словакия, если победит США.

С США и Германией Россия в полуфинале сыграть не сможет.