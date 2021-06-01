Спасибо Хартли за Канаду. Россия сыграет с принципиальным соперником после поражения Латвии в важнейшем матче

Хозяева ЧМ были беспомощны в матче с Германией и пролетели мимо плей-офф.

Хоккей. Чемпионат мира. Группа B

Германия — Латвия — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Голы: Петерка — 1 (Зайдер), 3:16 — 1:0. Небельс — 3 (Пфедерль, Райхель), 6:40 — 2:0. Аболс — 1 (Балинскис), 25:55 — 2:1.

Вратари: Нидербергер — Калниньш (58:16).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 21 (11+5+5) — 24 (8+9+7).

Судьи: Викман, Хейккинен.

1 июня. Рига. «Арена Рига».

Матч России и Канады, о котором на чемпионате мира всегда мечтают все причастные, состоится. За это надо высказать благодарность Бобу Хартли и сборной Латвии. Они своей беспомощностью в игре жизни против немцев обеспечили интригующий сюжет уже в четвертьфинале. Изначально в такой расклад было трудно поверить. Ситуации, в которых две команды обеспечивают себе нужный результат и отцепляют от дальнейшей борьбы третьего, встречаются не так уж редко.

Лично в 2015-м году в Праге видел, как сборные Франции и Латвии аккуратно расписали заключительный матч группового этапа и отправили Австрию на последнее место в группе А. Три команды набрали пять очков, но по дополнительным показателям альпийцы оказались ниже и вылетели из элитного дивизиона. Спектакль в третьем периоде приковал к себе внимание коллег, совершенно позабывших обо всем остальном. Французы тогда выиграли в серии послематчевых бросков.

Сейчас по стечению обстоятельств в центре внимания снова оказалась сборная Латвии, которой снова нужен был овертайм. Главный тренер канадцев Жерар Галлан мог сколько угодно взывать к совести участников вечернего матча. В мире профессионального спорта забыть о результате и выполнять работу за других не принято. Сборная Канады самостоятельно растранжирила массу шансов, чтобы выйти в плей-офф и не зависеть от остальных.

Допуск даже небольшой части болельщиков на трибуны добавил разнообразия антуражу игры. Особенно в силу того, что хозяева получили приличную поддержку. В начале матча у сборной Латвии, тем не менее, все валилось из рук. Немецкие хоккеисты выскочили на лед с отличным настроем, словно каждому из них пообещали дать в Канаде по роскошному дому с видом на живописное озеро Онтарио. Скорости, силовые приемы, броски и, наконец, гол от Петерки.

Когда сборная Германии увеличила свое преимущество до двух шайб, то захотелось поверить в людей и ошибиться в самом себе. От действий гостей веяло уверенностью и основательностью. Ни единого намека на театральную постановку. Латвийцы совершенно растерялись, Хартли приуныл на скамейке, разочарованно хватались за головы фанаты. Однако во втором периоде изменилось почти все. Немцы сбавили в активности, почти не помышляли об атаках и почему-то стали вести себя очень робко с шайбой. Тогда как прибалты прибавили и постоянно нагнетали опасность у ворот Нидербергера. Оценить действия обороняющихся при ответном голе от Аболса может любой. Если это всего лишь недостаток концентрации, то для матча, в котором решается судьба последних мест в плей-офф, как минимум странная картина.

WE HEAR YOU NOW RIGA!!! ???



The hometown heroes get on the board thanks to Rodrigo Abols! ?#IIHFWorlds @lhf_lv #GERLAT pic.twitter.com/xspaZyFOEK — IIHF (@IIHFHockey) June 1, 2021

При внешней активности в исполнении обеих команд реальных моментов у ворот Калниньша и Нидербергера почти не возникало. Однажды немцы запороли выход «два в одного» лишь потому, что бросающий после поперечного паса не попал по шайбе. Латвийцы очень старались, но впереди у них ничего не получалось даже при игре в большинстве. Это было неудивительно, поскольку на турнире хуже хозяев по реализации лишнего никого нет. Игроки сборной Германии жались к своим воротам, отдавая противнику пространство. Вывести шайбу на хорошую позицию под убойный бросок, чтобы оставить не у дел Нидербергера, не удалось латвийским лидерам и в формате «шесть на пять». И, как оказалось, жалеть об этом совершенно не стоит. Россия — Канада — лучшее, что могло быть в Риге.