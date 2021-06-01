Россия не стала выбирать соперника под четвертьфинал. Канада так Канада!

Команда Брагина просто уничтожила белорусов.

Хоккей. Чемпионат мира. Группа A

Россия — Белоруссия — 6:0 (5:0, 0:0, 1:0)

Голы: Нестеров — 1 (Григоренко), 0:36 — 1:0. Галимов — 1 (Гавриков), 4:29 — 2:0. Шалунов — 1 (Задоров, Нестеров), 9:06 — 3:0. Григоренко — 3 (Слепышев, Воронков), 10:52 — 4:0. Нестеров — 2 (Тарасенко, Барабанов), 16:28 — 5:0. Воронков — 2 (Слепышев, Григоренко), 52:08 — 6:0.

Вратари: Самонов — Шостак (Колосов, 4:29).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 32 (17+4+11) — 19 (4+5+10).

Судьи: Стернат, Шрадер.

1 июня. Рига. Олимпийский спортивный центр.

Эффектным разгромом белорусов сборная России завершила первый этап чемпионата мира. Чтобы выиграть группу А, команде Валерия Брагина достаточно было отобрать как минимум одно очко у соперника. В случае поражения мы могли остаться на второй строчке и избежать встречи в четвертьфинале с набравшими ход канадцами. Но рассуждения о выборе соперника сразу убрал бы в сторону. Турнир в Латвии приучил к сенсациям и неожиданным поворотам — так что все это совершенно бессмысленно.

Победа над белорусами добавила оптимизма перед играми на вылет. Россияне на правах фаворита не стали церемониться с соперником, который по ходу турнира разочаровывал все больше и больше. По именам белорусы собрали боевой состав. Из «Нью-Джерси» прилетел Егор Шарангович, из «Херши» — Алексей Протас, хорошие сезоны в клубах провели натурализованные североамериканцы. А как самоотверженно бился 18-летний Данила Климович, который совсем недавно играл на ЮЧМ в Техасе! Но сплотить хоккеистов у тренерского штаба не получилось. Вместо этого Захаров на пресс-конференциях не стеснялся критиковать своих подопечных, перекладывая на них ответственность за результат. Разобщенными кучками игроков не выиграешь даже у Великобритании, не говоря уже о топ-сборных.

Россияне победили на классе — красиво, эффектно, но в режиме энергосбережения. Брагинцы обескуражили белорусов мощным первым периодом. Отправленного под российские танки вратаря Константина Шостака Никита Нестеров распечатал уже на 36-й секунде. А к пятой минуте худший голкипер ЧМ по основным статистическим показателям покатил на лавку после второй пробоины от Эмиля Галимова. Очередное странное решение тренеров белорусов — почему Алексея Колосова не выпустили с первых минут?

Забросить первую шайбу на турнире удалось Максиму Шалунову, которого вывели из состава в матче со шведами. Лучший снайпер Кубка Гагарина не впечатлил на групповом этапе. Ссылка в запас, учитывая возвращение Михаила Григоренко и появление Владимира Тарасенко, — логичная реакция тренерского штаба на его игру. Сегодня же дали отдохнуть Павлу Карнаухову, и для Шалунова освободилось место во втором звене с Бурдасовым и Галимовым, которое организовало две шайбы.

Прибавив к концу группового этапа, команда Брагина показала, что готова решать серьезные задачи. Опасения, которые небезосновательно возникали перед турниром, по большей степени не подтвердились. Сбой произошел со словаками, но кто-то сейчас помнит об этом поражении? Противоречивые впечатления остались от матча со шведами, где россияне мучились 40 минут без голов и проявили характер в третьем периоде.

Мы еще не запутались в гифках, поэтому вот: небрежный пас, хаос на пятаке, Григоренко. Для гола достаточно двух значений уравнения, а тут все три. pic.twitter.com/wSwULQ9lHD — Хоккей России (@russiahockey) June 1, 2021

Импонируют в игре нашей сборной выстроенная система и правильный баланс между атакой и обороной. У нас нет явного лидера или ведущего звена, на которое будет молиться вся страна, если что-то пойдет не так в четвертьфинале. Обеспечить разницу в атаке могут разные игроки в разных сочетаниях. Правильнее всего сложившуюся ситуацию описывает слово «команда» — в рукаве Брагина достаточно джокеров на любой вкус. Об атаке можете не беспокоиться.

Но самое главное решение штабу сборной предстоит принять перед четвертьфиналом. Оно касается вратарского вопроса. Отправить защищать родину Александра Самонова или рискнуть с отсидевшим карантин Сергеем Бобровским? Как любят иронизировать некоторые специалисты — хоть монетку подбрасывай. Самонов, который подвергся серьезной критике перед турниром, ровно отыграл на групповом этапе. Два «сухаря», пять побед в шести матчах, больше 93,5 процента отраженных бросков — разве он не заслужил выйти с первых минут в четвертьфинале?

? Счет 6:0 состоялся — Дима Воронков оказался там, где ему и надо быть — перед воротами. Передача Слепышева — искусство #RUSBEL #IIHFWorlds #снамироссия pic.twitter.com/UGqjRNfDme — Хоккей России (@russiahockey) June 1, 2021

Обратите внимание, насколько отлажена коммуникация у Самонова с защитниками. При контратаках защитник забирает дальнего игрока, а голкипер работает по нападающему с шайбой. Такой схемы Александр придерживался, когда вытащил опасный бросок Климовича при выходе «два в одного». На бумаге все вводные говорят за то, чтобы вратарь СКА сыграл 3 июня. Но очень сомневаюсь, что штаб россиян оставит на скамейке прилетевшего по первому зову Бобровского. Даже несмотря на потерянный игровой ритм, смазанный плей-офф и уверенность Самонова.