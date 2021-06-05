Пока лидеры России молчали, единственный гол Канаде забил форвард четвертого звена. Хейтить Тимкина точно не за что

Жаль, что его гол не стал победным.

Единственный гол России

От четвертьфинала с Канадой остались сюрреалистичные впечатления. Российское нападение с ведущими игроками топ-клубов КХЛ и подмогой из-за океана ушло в тень. Стоило только «Кленовым» немного поддушить наших защитников, осложняя им выход из зоны, как все схемы рассыпались. Остроты у ворот Дарси Кемпера практически не было — кроме момента Владимира Тарасенко и, пожалуй, броска Михаила Григоренко с отрицательного угла вспомнить нечего.

Единственную шайбу нашей команды организовала четвертая тройка при поддержке Дмитрия Орлова. Защитник «Вашингтона» подключился к атаке, уложил Кемпера и вернул отскочившую от него шайбу на пятак. В нужном месте в нужное время оказался Евгений Тимкин, не промахнувшийся с неудобной руки по полупустым воротам. Пока молчали Толчинский, Бурдасов, Слепышев, Тарасенко, Барабанов и остальные, воспитанник мурманского и омского хоккея не простил канадцев за хаос на пятаке и забросил первую шайбу за сборную в карьере. Больше точных бросков в исполнении парней Валерия Брагина мы не увидели.

Можно сколько угодно иронизировать, что гол возник из ничего и любой дурак бы попал из такой позиции, когда голкипер оставил ворота. И вообще эпизод создал Орлов, а Тимкин лишь удачно оказался у шайбы. Вопросов нет — Дмитрий действительно сыграл великолепно и как бы намекнул руководству «Кэпиталз», кого нужно защитить от выбора «Сиэтла». Но и заслуг Евгения я бы приуменьшать не стал.

Секундами ранее форварда навел суету на пятаке, заблокировав Габриэля Виларди, который потерял позицию и упал рядом с Кемпером. Тимкин не выключился из эпизода, нашел свободный лед, куда Орлов и доставил шайбу из-за ворот. Если не получается забивать после кружевных комбинаций, довольствуемся и такими, рабоче-крестьянскими шайбами. Гол есть гол, жаль только, что он остался единственным.

Магнитогорский Голливуд

Выжимать максимум из каждого момента, как в случае с шайбой канадцам, — это стихия Тимкина. Евгений — универсальный солдат, который и пластаться в меньшинстве готов, и сопернику втык дать, и редко, но метко голы забивать. Правда, силовым форвардом сдерживающих звеньев, каким мы видим его в последние годы, Евгений считался не всегда. Прославился нападающий искусными финтами, когда выступал за бойцовский «Витязь». Тимкин успевал и кулаками помахать, и элегантные шайбы забрасывать. Помните, как он унизил голкипера ЦСКА Растислава Станю в сезоне-2011/12? В истории КХЛ этот гол — один из самых эффектных.

После лучшего сезона-2012/13 в карьере, когда Тимкин набрал 25 (12+13) очков в 51 матче, на него нацелились топ-клубы КХЛ. Вернуть воспитанника пытался омский «Авангард», который когда-то отказался от нападающего. Но Евгений выбрал «Магнитку», где Геннадий Величкин собирал чемпионский костяк, и не прогадал. «Металлург» выиграл борьбу за хоккеиста у других команд — и сделка принесла пользу обоим сторонам.

Тимкин стал важным элементом кубкового костяка «Сталеваров». Снайперскими подвигами Евгений особо не баловал, но с функциями разрушителя справлялся отлично. В Магнитогорске нападающего сразу же полюбили болельщики за бойцовский характер (он дрался с Рыспаевым, Паниным, Валентенко), неравнодушное отношение и невероятную самоотдачу на льду. А сколько кровушки они попили у лучших спецбригад большинства лиги в связке с Денисом Платоновым! Вошел в историю «Магнитки» Тимкин благодаря дублю в седьмом матче финала-2016 с ЦСКА. Тогда Евгений не забивал в плей-офф 61 игру, а в решающей битве похоронил армейцев двумя шайбами. В Голливуде до такого точно додуматься бы не смогли.

Перезагрузка в Питере

Пути «Металлурга» и Тимкина разошлись после сезона-2019/20. Евгений понял, что не подходит под новую концепцию клуба и стиль игры, поэтому и решил искать работу в другой команде. Справедливости ради — и в «Магнитке» не горели желанием сохранить кубкового бойца. Главный тренер уральцев Илья Воробьев объяснил расставание тем, что Тимкин — недешевый игрок. Помните, как год назад «Магнитка» чистила платежку, разгребая наследие Величкина? Евгений как раз и попал под раздачу, и его убрали из клуба. Форвард подписал контракт со СКА, где заработал за сезон 25 миллионов рублей. Это к словам Воробьева о «недешевом игроке».

Тимкин перезагрузил карьеру в Питере, добавил мощи армейскому клубу и очень помог в плей-офф. Их звено с Каменевым и Швецом-Роговым отлично справлялось с оборонительными функциями и помогало партнерам в атаке. Вспомните, как Евгений продавил оборону московского «Динамо», когда Владислав забивал в овертайме переломного третьего матча. А в решающей игре Тимкин отличился сам, и этот гол стал победным.

Бесславный вылет от канадцев повлек нагнетающие вопросы о комплектовании состава сборной. Приглашение Тимкина в Ригу обусловлено протекцией СКА, которая вызывает ярый негатив в комментариях. Но Евгений точно не портил картины в Латвии, да и еще забил самый важный гол сборной на турнире, когда все лидеры уснули. Парень, который в детстве играл в Мурманске на открытой коробке в 40-градусный мороз, забрасывает канадцам на чемпионате мира — это ли не история для популяризации хоккея в стране?