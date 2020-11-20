Суперразворот Тимкина, мастерюга Мозякин и лакросс Шумакова. Лучшие голы в истории КХЛ

В новом материале нашего спецпроекта КХЛ «Путь к победе» — подборка лучших голов за всю историю лиги по версии «СЭ».

Сергей Мозякин, «Металлург» Мг. Сезон 2015/16

Открывает наш хит-парад рекордсмен российского хоккея, Сергей Мозякин. Все привыкли, что его главное оружие — это лазерный бросок, но в домашнем матче со СКА капитан «Металлурга» блеснул и невероятной обводкой. Мозякин, получив в средней зоне пас от Коваржа, «отправил в буфет» защитника Юдина и вратаря Шестеркина. Стиву Мозесу оставалось только разводить руками — лидер «Магнитки» раздел оборону армейцев, как девушку в первую брачную ночь. Мастерюга, что тут скажешь.

Владимир Антипов, «Трактор». Сезон 2012/13

«Трактор» времен Валерия Белоусова серьезно пошумел в КХЛ, дойдя до финала Кубка Гагарина, где уступил московскому «Динамо». В команде хватало мастеров, а капитаном в то время был опытный Владимир Антипов. Он не отличался выдающейся статистикой, но в нужный момент использовал мастерство по назначению. Как, к примеру, в выездном матче с «Авангардом». Антипов на скорости вошел в зону и в стиле слаломиста объехал двух защитников и вратаря Карри Ряме.

Евгений Дадонов, СКА. Сезон 2016/17

Финальная серия 2017 года осталась одной из самых противоречивых в истории КХЛ. Тем не менее, несмотря на довольно быструю победу армейцев, обе команды подарили болельщикам яркий хоккей. Украшением первого матча стал гол Евгения Дадонова. Нападающий СКА издевательски раздел защитника «Магнитки» Криса Ли и отправил шайбу «в домик» Василию Кошечкину.

Евгений Тимкин, «Витязь». Сезон 2011/12

Нападающий «Витязя» Евгений Тимкин приучил публику не только к захватывающим кулачным боям, но и к филигранным обводкам. В домашнем матче с ЦСКА он забил лучший гол сезона 2011/12. Перехватив шайбу в чужой зоне, Тимкин развернулся и эстетски из-под ноги отправил ее под щитком вратаря Ростислава Стани. Через год Евгений перешел в «Магнитку», с которой стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Никита Коростелев, «Адмирал». Сезон 2019/20

В сезоне 2019/20 ЦСКА отправил Коростелева в «Адмирал», где тот забил первый гол в КХЛ. Да еще какой! Коростелев не побоялся пойти обыгрывать «один в один», оставил не у дел защитника Рукавишникова и броском из-под ноги озадачил вратаря Рейдеборна.

Данис Зарипов, «Металлург». Сезон 2013/14

Тройка Мозякин — Коварж — Зарипов держала в страхе вратарей Лиги несколько сезонов. Когда они выходили на лед, опасности стоило ждать от каждого. Мощь магнитогорского звена ощутил на себе пражский «Лев», капитулировавший в финале Кубка Гагарина-2014. Филигранно и в меру нагло Мозякин обкатил защитников и выдал передачу Зарипову, которому оставалось не промахнуться по пустым воротам.

Борис Садецки, «Слован». Сезон 2017/18

За два года выступления в КХЛ форвард «Слована» Борис Садецки забросил только две шайбы. Но, уверен, гол в ворота «Локомотива» он запомнил надолго. Садецки принял шайбу в средней зоне, издевательски убрал защитника и разобрался с вратарем. Оказывается, все гениальное — просто.

Сергей Шумаков, ЦСКА. Сезон 2017/18

«Мичиганский гол» — один из любимейших финтов нападающего Сергея Шумакова. Выполнить такой трюк не так уж просто. Но это абсолютно не пугает Шумакова — он и сейчас пробует забивать подобные голы уже в «Авангарде». Свою первую такую шайбу в КХЛ он забросил еще в ЦСКА — пострадал вратарь «Куньлуня» Магнус Хелльберг.

Джефф Плэтт, «Локомотив». Сезон 2013/14

Завершает наш хит-парад супергол нападающего «Локомотива» Джеффа Плэтта. Он показал, что отлично владеет техникой набивания шайбы и вполне мог бы попробовать себя в теннисе или бейсболе.