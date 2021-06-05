Удивительное перерождение «Кленовых листьев».

Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала

США — Канада — 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Голы: Пирри — 3 (Уокер, Пол), 2:02 — 0:1. Блэкуэлл — 4 (Воланин, Лабанк), 17:17 — 1:1. Манджапане — 6 (Браун), 24:15 — 1:2. Манджапане — 7 (Браун, Кемпер), 40:46 — 1:3. Хмелевски — 2 (Руни, Маккей), 43:36 — 2:3. Дэнфорт — 1 (п.в., Пол), 59:36 — 2:4.

Вратари: Петерсен (58:36 — 59:36) — Кемпер.

Штраф: 2 — 0.

Броски: 38 (16+8+14) — 33 (12+13+8).

Судьи: Бруггеман, Гуэн.

5 июня. Рига. «Арена Рига».

Вспоминать итоги североамериканского дерби в группе, когда американцы разбили канадцев 5:1, перед полуфиналом не было смысла. Плей-офф — время совершенно другого хоккея и другого нерва. США прошли первый этап на хорошем ходу, подтвердив в четвертьфинале, что являются претендентами на золотые медали. «Кленовые» весь турнир пребывали в турбулентной зоне, немного добавив к матчам на вылет в командных взаимодействиях. И только из-за того, что Германия обыграла Латвию в основное время, а Казахстан уступил Норвегии, они прошли в четвертьфинал, где сенсационно отправили в отпуск россиян, — но кто теперь вспомнит про поражения в группе от латвийцев и немцев?

Окрыленная успехом после российской сборной, команда Жерара Галлана сразу понеслась отвоевывать путевку в финал. За первую же грубую позиционную ошибку американцы поплатились пропущенной шайбой. Третье звено «Кленовых» сообразило классический канадский гол. Разящая контратака, своевременное добивание — и Брэндон Пирри пробил самого надежного вратаря турнира Кэла Петерсена.

Гол Пирри разбудил американцев. Теперь уже шайба чаще гостила в зоне Дарси Кемпера, которому пришлось включиться и держать партнеров в игре. За первую двадцатиминутку «звездно-полосатые» создали чуть ли не больше моментов, чем россияне за весь четвертьфинал. Оборона канадцев пала на 18-й минуте. Оставленный в гордом одиночестве перед воротами Колин Блэкуэлл изменил траекторию полета шайбы после щелчка от синей Кристиана Воланина.

Второй период мог стать настоящим кошмаром для сборной США, если бы видеотренеры не разглядели офсайд в моменте с голом Адама Хенрика в большинстве. Джеку Капуано стоит поблагодарить своих помощников сверху — иначе положение американцев было бы близким к критическому. Арбитры посовещались и отменили третью шайбу «Кленовых» — игрок зашел в зону раньше шайбы, такие голы засчитывать нельзя.

Преимущество, пусть и в одну шайбу, после второго периода команда Галлана заслужила. Канада заметно добавила и больше генерировала опасных атак. Моменты возникали и у ворот Кемпера. Забивать мог Тревор Мур — Дарси был на высоте. «Кленовых» на 25-й минуте вывел вперед похоронивший в четвертьфинале сборную России Эндрю Манджапане — главное открытие турнира в Латвии. До чемпионата мира о канадце с итальянскими корнями знали фанаты «Калгари», а сейчас его фамилия на слуху у всех, кто следит за ЧМ.

Обе команды играли в романтичный хоккей. С ошибками в обороне, быстрым переходом в атаку и отличным движением. Возможно, тренеры не в восторге от раскрепощенной игры, но нейтральным болельщикам такие матчи импонируют. Особенно когда напряжение накалено до предела. На третий период американцы вышли с миссией «сравнять счет любой ценой», но вместо этого прозевали выход «один на один» Манджапане. Эндрю по-эстетски разобрался с Петерсеном, усадив того на пятую точку и протолкнув шайбу за ленточку. А какой же пас выдал Коннор Браун!

Интригу возродил Саша Хмелевски, сокративший отставание до минимума на 44-й минуте. Сразу вспомнился заключительный матч в группе с финнами, когда канадцы при счете 2:1 в третьем периоде проспали контратаку и довольствовались только одним очком в серии буллитов. Сегодня «Кленовые» провели концовку более осторожно. Если парни Галлана понимали, что вариантов для развития атаки нет, бесхитростно забрасывали шайбу в зону Петерсена. Все попытки американцев восстановить равенство, в том числе когда Капуано заменил голкипера на шестого полевого, упирались в красно-белую стену во главе с Кемпером. Оборвал все надежды США на камбэк Джастин Дэнфорт, поразив пустые ворота. Канада, которую все списали еще на групповом этапе, вышла в финал, остановив в плей-офф двух заклятых хоккейных врагов — россиян и американцев.