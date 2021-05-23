Канадцы на грани провала! Не забивали больше 100 минут и получили разнос от американцев

Вт орое подряд поражение «Кленовых листьев» на старте ЧМ.

Хоккей. Чемпионат мира. Группа B

Канада — США — 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)

Голы: Робертсон — 2 (Гарлэнд), 7:42 — 0:1. Кленденинг — 1 (Хелликсон), 21:19 — 0:2. Мур — 1 (бол., Робертсон), 23:27 — 0:3. Мур — 2 (Гарлэнд), 38:20 — 0:4. Комтуа — 1 (Боден), 51:35 — 1:4. Теннисон — 1 (Кленденинг, Лабанк), 57:06 — 1:5.

Вратари: Кемпер (Хилл, 40:00) — Столарз (Эттингер, 4:58).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 29 (11+7+11) — 23 (7+10+6).

Судьи: Стернат, Шрадер.

23 мая. Рига. «Арена Рига».

Канадцы и американцы не разжились очками в первых матчах на чемпионате мира. Но если «звездно-полосатые» зарубились с финнами (1:2), которых относили к числу фаворитов группы B, то «Кленовые листья» сенсационно уступили хозяевам турнира и не забили ни одной шайбы (0:2). Впервые в истории Латвия обыграла Канаду — пусть и в неоптимальном составе, без звезд первого порядка, но в историческом разрезе через пять-семь лет (не знаю, сколько еще латвийцы будут ждать такой победы) никто не вспомнит о фамилиях в протоколе.

Североамериканское дерби — отличный повод реабилитироваться перед болельщиками. Тем более сборная США собрала сопоставимый по силе (и возрасту) состав, пригласив в Латвию боевитую молодежь без должного опыта взрослых международных турниров. И начиналось все для «Кленовых листьев», как казалось, неплохо.

Основной вратарь американцев Энтони Столарз получил повреждение на пятой минуте и покинул площадку. Экстренно на льду появился «холодный» Джейк Эттингер. Внеплановая замена голкипера — хороший шанс для атакующей команды обескуражить его серьезной нагрузкой и забить быстрый гол. Ведь вратарю требуется какое-то время, чтобы войти в тонус и разогреться. Представленной возможностью канадцы не воспользовались — и получили удар, которого никто не ждал.

Опытный Дарси Кемпер, за плечами которого девять сезонов в НХЛ и один чемпионат мира, ошибся в безобидной ситуации. Вратарь выкатился за ворота, чтобы помочь защитникам клюшкой, но вместо этого подарил шайбу Джейсону Робертсону. Конкурент Кирилла Капризова в борьбе за «Колдер Трофи» не простил канадцев.

Эттингер вошел в игру невероятно уверенно. От Джейка требовалось выдержать натиск канадцев в первом периоде — он справился с этой задачей на отлично. Без ошибок конкурент Антона Худобина по «Далласу» отыграл и во второй двадцатиминутке. Кемпер, напротив, пропустил три шайбы, одна из которых — на его совести. Речь о броске Адама Кленденинга от синей линии. Впрочем, и оборона канадцев не спешила помогать своему вратарю. Мало того, что у команды Жерара Галлана ничего не складывалось в атаке, так еще и защитники иной раз небрежно обращались с шайбой в своей зоне. Показателен четвертый гол от Тревора Мура — такой беспомощной Канады не видели давно.

На третий период в воротах канадцев появился одноклубник Кемпера по «Аризоне» Адин Хилл. Дебютирующий на чемпионате мира вратарь пропустил только одну шайбу. А просветление у его партнеров в атаке наступило слишком поздно. Максим Комтуа размочил счет, но на диспозицию этот гол никак не повлиял. Эпизодами (чаще всего, в первом периоде и в начале третьего) «Кленовые листья» смотрелись опасно, традиционно шли на пятак, старались цепляться за полумоменты. Но американцы очень плотно действовали перед воротами, перекрывая возможности для добиваний. А по первому броску Эттингер отработал идеально.

Одна заброшенная шайба за два матча — головная боль для Галлана. Причем если поражение в первом матче рассматривалось скорее как неожиданный подвиг Латвии, то фиаско с США — как кризис идей канадцев. Состав у «Кленовых листьев» не такой уж многострадальный, чтобы мучиться 112 минут без голов. Так или иначе, 16 человек из этого ростера играют в НХЛ. Да, далеко не на первых ролях, но разве у США сегодня вышли Патрик Кейн, Остон Мэттьюс и Джек Айкел?

Склонен к выводу, что два поражения Канады прежде всего тренерские. Хоккей, предложенный штабом Галлана, не принес результата в первых матчах. Шансы на выход из группы, разумеется, не потеряны, но предпосылок к тому, что канадцы в одночасье преобразятся, очень мало. Пока же у «Кленовых листьев» столько же очков (ноль), сколько и у сборной Италии.