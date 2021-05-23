Михаил Зислис считает, что надо полагаться на свои силы.

Хороший старт сборной России на чемпионате мира не мог изменить первоначальные планы ее руководства. В заявке остались три свободные вакансии, из которых одна гарантированно отводится под третьего вратаря, две другие, вероятно, под нападающих. Есть обоснованные сомнения насчет включения в состав дополнительного защитника. В этой линии полный порядок, и в понедельник к остальной команде должен присоединиться Нестеров. Он недавно прилетел из Калгари, пока вынужден соблюдать карантинные правила, предписанные регламентом.

Изначально позиция держать пару мест под джокеров из Северной Америки не казалась ущербной. Наоборот — оправданной. Нельзя упускать ни единого шанса сделать сборную сильнее, если задумываться как минимум о медалях. Но после нескольких дней склоняюсь к мысли, что приезд двух-трех новых игроков может оказаться почти бесполезным. За океаном «Вашингтон», «Флорида», «Миннесота» и «Сент-Луис» оказались в шаге от вылета из Кубка Стэнли. Веры в то, что кому-то из них удастся перевернуть ход серии и спастись, почти не осталось. Список русских звезд, представляющих именно эти клубы, внушителен. Чего стоят только Овечкин, Бобровский, Капризов, Тарасенко, Гусев!

Гнаться за громкими фамилиями и оперативно вписывать их в состав — изначально затея если не сомнительная, то требующая искусной работы. На прошлых чемпионатах мира бывали случаи, когда к решающим матчам подтягивались Малкин и Овечкин. В корне ситуацию даже такие звезды, находившиеся на пике, не меняли. Все зависит от команды, которая в одном составе готовится к турниру с самого начала. Тем же, кто пристально следит за плей-офф в НХЛ, очевидно, что почти все из упомянутых ранее игроков находятся далеко не в лучшем состоянии.

В ситуации, когда и другие сборные привезли в Ригу не самые сильные составы, а привычные фавориты уже получают по полной программе от второсортных соперников, цепляться за какого-то игрока как за последнюю надежду будет нелепо. Россиянам прежде всего надо усилить вратарскую линию и центральную ось. Те, кто нужнее всего, совсем не блещут. Речь о вратарях Самсонове и Бобровском, а центрфорвард Кузнецов все равно не сможет приехать из-за дисквалификации. Будь они доступны до начала турнира, то каждый имел бы время на перезагрузку и адаптацию. Вместо этого сейчас их ждет пребывание в отеле с красивым видом и пара тренировок. Добавьте к этому крайнюю степень разочарования текущим сезоном.

Овечкин, который при всех орал на Самсонова после поражения в третьем матче с «Бостоном», — это редчайшая картина. Какой тут может быть чемпионат мира? Сомневаюсь, что капитан «Вашингтона» сорвется в Ригу. Ему и раньше в лучшие годы не всегда удавалось проявить себя в формате «с корабля на бал». Гипотетический приезд Овечкина разом переключит внимание со сборной в целом конкретно на него.

«Ovechkin is a guy that just plays hard and never complains»



HAHAHAHAHAHA



GIVE ME A BREAK! pic.twitter.com/SjNBULLCp5 — Jeffry Y (@jyanc21) May 20, 2021

Будь моя воля — даже не думал бы об этом и не дергал ветерана, дав ему спокойно отдохнуть после нервного сезона. Тем более что впереди Олимпиада.

Гусев проводит неудачный год и давно не играл, Костина и Тренина к ключевым фигурам пока отнести сложно. Наверное, не помешал бы национальной команде в своем нынешнем состоянии Капризов. Он находится в хорошей форме, совсем недавно классно играл в одном звене с Григоренко в ЦСКА и сможет быстро влиться в состав, где у него масса друзей и знакомых. Барбашев — полезный универсал.

Изначально центр-работяга, которых и без него в сборной России хватает. Да, во втором звене игрок с опытом победы в Кубке Стэнли смотрелся бы предпочтительнее Карнаухова при всем уважении к последнему. Захочет ли форвард «Сент-Луиса», у которого истекает срок контракт, ехать в столицу Латвии — отдельная история.

Беглый анализ текущей ситуации в сборной убеждает, что смотреть за происходящим в НХЛ стоит только по эстетическим причинам. В первом раунде действительно много зрелищных матчей. Относительно чемпионата мира и потенциального усиления на ум приходит древняя мудрость о том, что «лучшее — враг хорошего». Согласился бы на одного Капризова и в остальном опирался на свои силы.