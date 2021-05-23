«Это позор, зачем вы вообще туда поехали». В Канаде в шоке от выступления сборной на чемпионате мира

Сборная Канады со счетом 1:5 проиграла команде США в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

Канадцы впервые в истории чемпионатов мира начали турнир с двух поражений подряд и занимают предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице.

Канадские болельщики не скрывали негативных эмоций от игры своей команды в соцсетях:

thaman8765678: «Сборная Канады просто ужасна. Стыдно присылать такую плохую команду».

Nuggets: «Уже поздно звать настоящих игроков из НХЛ? На Олимпиаде в 2018 году состав и то был лучше».

Canuckistani: «Наверное, это самая слабая сборная Канады в истории чемпионатов мира. Просто нет слов».

Almost 2 whole games into Men's World Hockey Championships and Canada ?? has yet to score even 1 goal? And shut out by Latvia. Weakest Team Canada ever? #IIHFWorlds2021 #IIHFWorlds #GoCanadaGo — Wayne Murphy (@WayneMurphy2010) May 23, 2021 #TeamCanada worst mens hockey ever !! Who picked thus group ! Embarrassing show against the Americans ! — Tim Davies (@daviest) May 23, 2021 garbageteam: «Начинаю сомневаться, что этот состав может выйти из группы. Два года ждали чемпионат мира. Видимо, чтобы увидеть нормальную команду, придется ждать три».

Chimpradamus: «На бумаге состав сборной Канады выглядел просто жалко. И эти ожидания полностью оправдались. Просто ужас».

PanniniClaus: «Я не ждал чуда. Но и такого не ожидал».

XeroKaos: «Просто бездарная команда. Надеюсь, они смогут выиграть хоть пару матчей».