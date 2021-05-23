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«Это позор, зачем вы вообще туда поехали». В Канаде в шоке от выступления сборной на чемпионате мира

22:30
23 мая. Рига. Канада — США — 1:5. Фото Reuters
23 мая. Рига. Канада — США — 1:5. Фото Reuters
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Сборная Канады со счетом 1:5 проиграла команде США в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

Канадцы впервые в истории чемпионатов мира начали турнир с двух поражений подряд и занимают предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице.

Канадские болельщики не скрывали негативных эмоций от игры своей команды в соцсетях:

thaman8765678: «Сборная Канады просто ужасна. Стыдно присылать такую плохую команду».

Nuggets: «Уже поздно звать настоящих игроков из НХЛ? На Олимпиаде в 2018 году состав и то был лучше».

Canuckistani: «Наверное, это самая слабая сборная Канады в истории чемпионатов мира. Просто нет слов».

garbageteam: «Начинаю сомневаться, что этот состав может выйти из группы. Два года ждали чемпионат мира. Видимо, чтобы увидеть нормальную команду, придется ждать три».

Chimpradamus: «На бумаге состав сборной Канады выглядел просто жалко. И эти ожидания полностью оправдались. Просто ужас».

PanniniClaus: «Я не ждал чуда. Но и такого не ожидал».

XeroKaos: «Просто бездарная команда. Надеюсь, они смогут выиграть хоть пару матчей».

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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