«Это позор, зачем вы вообще туда поехали». В Канаде в шоке от выступления сборной на чемпионате мира
Сборная Канады со счетом 1:5 проиграла команде США в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.
Канадцы впервые в истории чемпионатов мира начали турнир с двух поражений подряд и занимают предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице.
Канадские болельщики не скрывали негативных эмоций от игры своей команды в соцсетях:
thaman8765678: «Сборная Канады просто ужасна. Стыдно присылать такую плохую команду».
Nuggets: «Уже поздно звать настоящих игроков из НХЛ? На Олимпиаде в 2018 году состав и то был лучше».
Canuckistani: «Наверное, это самая слабая сборная Канады в истории чемпионатов мира. Просто нет слов».
Chimpradamus: «На бумаге состав сборной Канады выглядел просто жалко. И эти ожидания полностью оправдались. Просто ужас».
PanniniClaus: «Я не ждал чуда. Но и такого не ожидал».
XeroKaos: «Просто бездарная команда. Надеюсь, они смогут выиграть хоть пару матчей».
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